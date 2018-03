Ludovic Orban, achitat definitiv în dosarul de corupție. Decizia instanței supreme este definitivă. Completul de cinci judecători al ÎCCJ a decis, în unanimitate, achitarea definitivă a președintelui PNL Ludovic Orban în dosarul în care acesta este judecat pentru fapte de corupție, legat de pretinderea unor sume de bani de la omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu.

La ultimul termen de judecată din acest proces procurorii DNA au cerut o pedeapsă cu executare, avocații săi au solicitat menținerea achitării, în vreme ce Orban s-a jurat că el nu a cerut vreodată bani în mod ilegal, așa cum afirmă procurorii anticorupție.

Astfel, în 19 februarie, la ultimul termen de judecată din faza apelului acestui proces, Orban a jurat cu mâna pe biblie în fața completului de cinci judecători de la ICCJ că el nu a obținut vreodată bani legați de campanii.

El a spus că nu a primit bani peste limitele permise de legea electorală și că nici în cazul acesta nu a comis o faptă prevăzută de legea penală.

„Se aude cu claritate momentul în care eu indic faptul că există un prag legal pentru sprijinul financiar. Relevă chiar și la nivel de indiciu intenția mea de a mă încadra în limita legală”, le-a spus Orban celor cinci magistrați.

„Sunt nevinovat”

„Mă consider nevinovat. Nu am uzat de influență politică. În două ore de discuție nu am pomenit și nu am făcut nici cea mai mica aluzie la funcția politică.

Nu am avut niciun moment intenția de a beneficia de bani ilegali sau peste limite legale. Nu am fost niciodată ținta unor suspiciuni. Am încredere în capacitatea instanței de a judeca”, și-a încheiat politicianul ultimul cuvânt în fața instanței.

Apărarea lui Orban

Apărătorul lui Orban a explicat în fața judecătorilor că „procurorii au folosit o singură noțiune” respectiv „că domnul Orban s-a folosit de funcția de prim vicepreședinte al PNL”.

„Din niciun cuvânt sau frază sau noțiune nu a rezultat din sentința de achitare că Orban își putea exercita în vreun fel autoritatea asupra lui Urdăreanu.

Urdăreanu aduce ca element de noutate în apel că el nu a avut niciun moment intenția de a plăti acea sumă de bani despre care se discuta.

Mesajul text «ești un labagiu» nu poate niciodată să ne conducă cu gândul la vreun ascendent de influență a lui Orban asupra lui Urdăreanu, de vreme ce acesta din urmă și-a permis să îi transmită un astfel de text”, a explicat apărarea demnitarului.

Apărarea politicianului mai spune că „probele existente nu indică nicio acțiune concretă a lui Orban care să denote o manifestare de influență asupra lui Urdăreanu”, astfel că a cerut respingerea apelului DNA.

Pedeapsă mică, dar cu executare

Procurorii DNA au arătat la momentul pledoariilor finale în fața celor cinci magistrați de la ICCJ că „domnul Urdareanu și-a precizat foarte clar poziția în declarația în care spune că din punctul său de vedere a discutat cu Orban în calitatea sa de politician”.

„El a menționat că a discutat cu el in eventualitatea în care Orban câștigă, astfel încât să nu existe repercusiuni”, a mai spus atunci reprezentantul DNA.

Procurorii au mai arătat că cel care a insistat pentru a avea loc o întâlnire a fost inculpatul, deși e real că inițierea discuției, prin SMS, a fost a lui Urdăreanu și că folosirea influenței de către o persoană care o funcție în partid rezultă din ajutorul cerut de martorul Urdăreanu lui Orban.

Procurorii au mai spus că „la instanța de fond, Orban a spus că martorul nu i-ar fi cerut niciun ajutor și ca nici nu i-a oferit vreun ajutor”.

„Declarația martorului Andone Tănase infirmă aparatul lui Orban și relevă caracterul ilicit. El era manadatarul campaniei electorale. Rezultă cu claritate ca Orban a solicitat sprijin în campania sa electorala martorului Urdăreanu cu eludarea normelor legale aflate în vigoare. Folosirea influenței că fapta trebuie privită nu prin prisma acceptării de către cealaltă persoană, iar fapta este una de pericol”, spunea la acel moment procurorul Direcției.

„Raportat la individualizarea pedepsei, raportat la situația concretă, că s-a folosit de funcția avută în partid, scopul urmărit aduce de a obține ilicit bani. Trebuie aplicata o pedeapsă orientată spre minim, dar cu executare și interzicerea mai multor drepturi precum cel de a fi ales sau a alege sau de a ocupa o funcție ca acea ocupată când a săvârșit fapta. Fapta sa se pedepsește de la 1 la 5 ani”, au mai arătat procurorii DNA.

Pe parcursul procesului Orban a susținut constant că el nu a săvârșit fapta de care este acuzat așa cum o prezintă procurorii DNA și că discuția despre bani ar fi fost inițiată de cel care l-a și denunțat.

Achitat cu vot de 2 la 1

Doi judecători au stabilit că Ludovic Orban trebuie achitat pentru acuzațiile procurorilor DNA în vreme ce al treilea magistrat a stabilit, separat, că Orban ar trebui condamnat la un an de închisoare, cu amânarea executării pedepsei pe un termen de supraveghere de doi ani.

Decizia a fost atacată cu apel de procurorii DNA, care cer aplicarea unei pedepse cu închisoarea, iar dosarul a ajuns la completul de cinci judecători de la la aceeași instanță.

În acest dosar Ludovic Orban este acuzat că şi-a folosit funcţia politică şi a acţionat cu intenţie când a cerut 50.000 de euro de la omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu ca să îşi susţină campania electorală în calitate de candidat PNL la Primăria Bucureşti.

Potrivit rechizitoriului, la data de 1 martie 2016, Orban, atunci prim-vicepreşedinte al PNL, l-a contactat pe omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu, solicitându-i sprijin financiar pentru campania electorală pentru alegerile locale din vara anului 2016, în care deputatul fusese nominalizat pentru a candida la funcţia de primar al Capitalei.

În 20 martie 2016, când s-a întâlnit cu omul de afaceri, Orban i-ar fi cerut 50.000 de euro în numerar, “nu în vreo modalitate legală, precum și cu depășirea plafonului stabilit prin Legea finanțării partidelor politice”, cerând ca banii să ajungă la persoane cu funcții de decizie în cadrul a două posturi de televiziune pentru promovarea imaginii sale, potrivit DNA.