De Mihai Toma,

“Incidentul s-a petrecut duminică, în jurul orei 15.00, în curtea Spitalului Județean de Urgență Craiova. Eu mă dusesem să-i duc de mâncare soției, tocmai mi-a născut o fetiță. Când am ieșit, m-am întâlnit cu Tiberiade. Ne-am salutat, că ne cunoaștem de 10-12 ani. Și nu am avut nici un conflict. Din vorbă în vorbă, am ajuns la discuția despre faptul că familia mea nu-l mai susține. Tatăl meu a fost şi el vicepreşedinte al Partidei Romilor, dar acum susţine un alt partid. Cred că a rămas cu ciudă pe noi. Mi-a dat doi pumni în față. Probabil că ar mai fi continuat, dar a fost oprit de cei cu care era. Ar fi vrut să mai dea”, povesteste Firulescu.

Firulescu, absolvent de Conservator în Craiova, nu mai face muzică, din cauză că era prost plătit, și a trecut la taximetrie.

“Mi-a zis că suntem perverși”

“Tot zicea de mine, de fratele meu, că am fost dați afară de la Operă. Și că de ce nu suntem lângă el, că eu și familia mea suntem perverși”, a mai spus Firulescu.

Răzvan Firulescu, cel care spune că a fost bătut de Romeo Tiberiade

El a depus plângere penală la Secția 2 Poliție din Craiova și și-a scos certificat de la IML.

Mă doare toată mandibula, până după ureche. Trăim în România, dânsul aplică legea pumnului. Se tot laudă că are putere prin țigănie, dar eu nu mă opresc. Răzvan Firulescu:

Romeo Tiberiade confirmă conflictul cu Firulescu, dar are o altă versiune.

“Un verișor de-ai mei tocmai făcuse un accident mortal și era internat la spital. Eram vreo 100 de țigani în curte, cu mascați, jandarmi. Toți, nervoși. Eu l-am salutat: «Ce faci, Răzvane, cum ești, ai și tu grijă cu coronavirusul». El a început să zbiere și m-a jignit. Cred că era drogat, că beat nu era”, se apără liderul Partidei Romilor.

Recomandări Un spital de stat din România publică mesaje anti-avort. Postarea de pe Facebook a Maternității Cuza Vodă din Iași se numește „Scrisoarea unei fetițe avortate”

“Pleacă, nebunule, de aici, că te omoară Levier, Paris și toți băieții”

“Eu sunt singurul tigan care, de 15 ani, a reușit să oprească revoltele și bătăile în Craiova. Dar acolo erau rudele mele temute, toți interlopii, mi-era frică să nu-l bată p-ăsta. «Ce faci, băi, zbieri la mine?». I-am dat o palmă și una peste ceafă și i-am zis să plece: «Pleacă, nebunule, de aici, că te omoară Levier, Paris și toți băieții». A înțeles și a plecat”, a mai spus Tiberiade.

Romeo Tiberiade

Merg la Poliție, cu martori, cu ce vrea Firulescu. Nu i-am dat nici un pumn, ba l-am salvat, că, dacă nu pleca, putea fi mai rău. La noi, dacă ești mai în vârstă, ți se mai permite să dai una după ceafă. Dacă-i dădea cineva un pumn adevărat, nu se mai ridica. Romeo Tiberiade:

GSP.RO Serena Williams dezvăluie cum a fost „agățată” de soțul ei: „I-am spus să plece”. Răspunsul lui

HOROSCOP Horoscop 19 mai 2020. Scorpionii pot pierde unele beneficii