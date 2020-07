Primar din Iași, acuzat că fură indemnizația unui bărbat cu handicap și că îi ține buletinul în primărie. Reacția edilului:„Un fost casier face acuzații”

Costel Roșca, 52 de ani, din comuna Balș, județul Iași, a rămas cu un handicap grav, o semipareză care-l împiedică să se deplaseze și să vorbească foarte coerent, după ce a căzut din căruță în urmă cu câțiva ani.

ReporterIS scrie faptul că bărbatul îl acuză pe primar că după ce l-a ajutat să-și obține certificatul de la DGASPC care-i atestă gradul de handicap grav și care îi oferă dreptul la un însoțitor, bărbatul primește doar cei 500 de lei pe care-i livrează DGASPC direct, iar banii pentru însoțitor, 1.250 de lei, ar fi opriți de primar. „Buletinul meu e la primărie. Primesc câteva sute de lei. Din ăia trăiesc”, a spus bărbatul pentru ReporterIS.

În schimb, primarul neagă și faptul că i-ar fi luat buletinul și spune că acesta a trecut recent și printr-o depresie după ce a fost părăsit de persoana care stătea cu el.

Primarul încasează banii de însoțitor



Libertatea a luat legătura cu Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului, care a confirmat faptul că starea bărbatului a fost atât de gravă, încât din toamna anului 2019 acesta este încadrat la gradul de handicap grav, care-i dă dreptul la un însoțitor ce trebuie să fie plătit de autoritatea locală unde își are beneficiarul reședința cu suma de 1.250 de lei.

Agenda primarului în care este notată suma de 400 de lei dată vecinului Tărăpănel| Foto: ReporterIS

„Îl avem în evidență că ridică integral suma de bani de 1.750 de lei, care înseamnă 500 de lei pe care îi dăm noi și 1.250 de lei de la primărie. Nu figurează ca având pe cineva însoțitor, pentru că ai dreptul să alegi să ridici singur toți banii. Acum noi nu putem ști ce se întâmplă cu banii pe care îi dă primăria, care are varianta să angajeze pe cineva care să activeze în cadrul primăriei și să-l plătească cu suma respectivă sau să îi dea omului banii și el să se descurce cum poate, să plătească el oameni să îl ajute”, a declarat Tiberiu Bantaș, purtător de cuvânt al DGASPC Iași.



Costel Roșca, la mila vecinilor

Bărbatul are câteva rude în comună care ar putea să-l ajute, despre care administrația locală spun însă că nu au dorit să fie însoțitori. Însă sora bărbatului îl contrazice.

„Am mai trecut pe la el, furam mâncare din casă și-i duceam, având scandal cu al meu. Dar nu am cum să fac mai mult de atât. Nu m-a întrebat nimic primarul, n-a discutat cu mine să devin însoțitor.”





Ana Văleanu, sora lui Roșca| sursa foto ReporterIS



Pentru a-și cumpăra cele necesare, Costel Roșca e ajutat de vecinul de peste drum, din cei 500 de lei pe care-i primește direct de la DGASPC.

„El are o soră care nu a putut să se ocupe de el și a avut o problemă cu alcoolul dintotdeauna, dar nu e asta important. Am încercat mereu să îl ajutăm pentru că altfel stătea mai mereu beat și putea să pățească ceva. El ia toți banii, noi doar ne asigurăm că mai e cineva care are grijă de el și-l mai ajută. Noi l-am ajutat să își facă și buletin, că nu avea, să își facă și dosarul pentru grad de handicap, se descurcă greu”, au precizat cei de la compartimentul de Asistență Socială al primăriei, contactați de Libertatea.

Primarul neagă acuzațiile: „A început campania electorală. O să merg în instanță”

Vasile Acatrinei a precizat pentru Libertatea că Costel Roșca nu are pe nimeni care să-l îngrijească tot timpul, că are o soră în sat, dar care nu vrea să îl monitorizeze.

„Noi de 3 ani de zile îl monitorizăm pe omul acesta, el nu are pe nimeni. Are o soră care nu se ocupă de el, nu vrea să-l monitorizeze ea. Am încercat din februarie să-l ia cineva în primire, o nepoată, dar ea are doi copilași, a început pandemia și tot noi ne-am ocupat de el”, a explicat edilul.

De asemenea, Acatrinei a mai spus că poate dovedi că nu păstrează indemnizația pentru el.

„Noi putem să demonstrăm cum ne-am ocupat de el și cu martori și cu bonuri. Omul merge în cârje, nu poate să-și taie lemne. Din 2017 de când nu a mai putut să se deplaseze, noi ne-am ocupat de tot. Un fost casier a început să facă acuzații că l-am îndepărtat. Viceprimarul îi duce banii, el semnează, noi i-am cumpărat tot ce își dorește. Să îi luăm lemne pentru la iarnă, să-i schimbăm o ușă, un geam”, a subliniat Vasile Acatrinei.



