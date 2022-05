Ionuţ Gîrgă, primarul comunei mehedinţene Dârvari, se afla la un botez atunci când hoţii i-au intrat în casă. Aceştia au reuşit să fure 100.000 de euro fără prea mari eforturi. Cel mai probabil aceștia au acționat la pont.

„La data de 29 mai a.c., ora 2.55, Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți, a fost sesizat prin SNUAU112 de un bărbat de 42 de ani, despre faptul că persoane necunoscute au sustras din locuința sa o sumă de bani. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, iar în urma verificărilor efectuate s-a constatat că imobilul persoanei vătămate se compune din două case de locuit, situate în aceeași curte, ale căror uși de acces și ferestre nu prezentau urme de forțare”, a transmis IPJ Mehedinți.

Între timp, se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

„Eu am ajuns la 2 fără ceva de la un botez și am văzut ușa deschisă, urme și am constatat jaful. Nu s-au mai întâmplat spargeri în ultimul timp. Problema cea mai gravă este că copiii mei minori erau în casă. Hoții s-au dus până la ușa lor, pe urme, au văzut că priveau la televizor. S-au mutat în celelalte camere, au răsturnat pe acolo”, a declarat primarul pentru Antena3.

Minorii le-au spus, ulterior, părinților că nu ar fi auzit nimic suspect în timpul nopții. Acum, oamenii legii încearcă să-i prindă pe făptaşi şi să recupereze ce se mai poate din prejudiciu.

