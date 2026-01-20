„În urma activităţilor desfăşurate, la data de 19 ianuarie 2026, de către poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Giurgiu, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Giurgiu, a fost dispusă reţinerea unui bărbat, de 46 de ani, cercetat pentru pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor şi influenţarea declaraţiilor”, se arată în comunicat.

Anchetatorii spun că, în perioada august-septembrie 2025, primarul din Izvoarele i-a cerut unei copile de 13 ani, pe Snapchat, să își facă poze cu ea în ipostaze sexuale explicite și să i le trimită. De asemenea, și el i-a trimis poze indecente fetei.

Apoi, în ianuarie 2026, Silviu Cazacu și o altă persoană au încercat să convingă părinții copilei să nu apeleze la Poliție și să nu dea declarații în acest caz, iar în schimbul tăcerii le-a oferit un teren agricol.

Primarul din Izvoarele are acum interdicţia de a se apropia de fată. Totodată, el s-a autosuspendat din PNL până la clarificarea situaţiei.

În apărarea sa, Silviu Cazacu a vorbit despre „o încercare a vieţii” şi admis că a contactat „o persoană” pe Snapchat, dar a susținut că nu știe că fata era minoră.

„Am făcut o greşeală la modul că am avut o conversaţie şi, din greşeală, am trimis şi o fotografie care nu trebuia să o trimit. Este o greşeală pe care o recunosc şi mi-o asum. O greşeală care s-a oprit acolo, o greşeală care nu a continuat. Eu niciodată nu m-am văzut cu acea persoană, eu niciodată nu m-am apropiat de acea persoană, eu niciodată nu am ameninţat acea persoană, ba, din contră, mi-am cerut scuze de nenumărate ori în momentul în care am aflat că acea persoană este minoră”, a explicat primarul pe Facebook.