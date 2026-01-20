„În urma activităţilor desfăşurate, la data de 19 ianuarie 2026, de către poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Giurgiu, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Giurgiu, a fost dispusă reţinerea unui bărbat, de 46 de ani, cercetat pentru pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor şi influenţarea declaraţiilor”, se arată în comunicat.

Anchetatorii spun că, în perioada august-septembrie 2025, primarul din Izvoarele i-a cerut unei copile de 13 ani, pe Snapchat, să își facă poze cu ea în ipostaze sexuale explicite și să i le trimită. De asemenea, și el i-a trimis poze indecente fetei.

Apoi, în ianuarie 2026, Silviu Cazacu și o altă persoană au încercat să convingă părinții copilei să nu apeleze la Poliție și să nu dea declarații în acest caz, iar în schimbul tăcerii le-a oferit un teren agricol.

Primarul din Izvoarele are acum interdicţia de a se apropia de fată. Totodată, el s-a autosuspendat din PNL până la clarificarea situaţiei.

În apărarea sa, Silviu Cazacu a vorbit despre „o încercare a vieţii” şi admis că a contactat „o persoană” pe Snapchat, dar a susținut că nu știe că fata era minoră.

„Am făcut o greşeală la modul că am avut o conversaţie şi, din greşeală, am trimis şi o fotografie care nu trebuia să o trimit. Este o greşeală pe care o recunosc şi mi-o asum. O greşeală care s-a oprit acolo, o greşeală care nu a continuat. Eu niciodată nu m-am văzut cu acea persoană, eu niciodată nu m-am apropiat de acea persoană, eu niciodată nu am ameninţat acea persoană, ba, din contră, mi-am cerut scuze de nenumărate ori în momentul în care am aflat că acea persoană este minoră”, a explicat primarul pe Facebook.  

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Doi primari din Italia, doborâți de un val uriaș în timp ce erau live pe Facebook în timpul unei furtuni: „Nu faceți ce-am făcut noi”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ilie Bolojan tocmai a dat vestea cea mare pentru români: "Este un lucru foarte important". Nimeni nu se aștepta la asemenea anunț de impact pentru toată lumea. E fără precedent
Viva.ro
Ilie Bolojan tocmai a dat vestea cea mare pentru români: "Este un lucru foarte important". Nimeni nu se aștepta la asemenea anunț de impact pentru toată lumea. E fără precedent
„Este absolut inimaginabil!”. Gabriela Firea iese la atac! L-a făcut praf pe un un bărbat „cu funcție” din România și a atras atenția asupra gestului său scandalos
Unica.ro
„Este absolut inimaginabil!”. Gabriela Firea iese la atac! L-a făcut praf pe un un bărbat „cu funcție” din România și a atras atenția asupra gestului său scandalos
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
A dus România pe culmile gloriei, dar acum face un anunț DRAMATIC
GSP.RO
A dus România pe culmile gloriei, dar acum face un anunț DRAMATIC
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
GSP.RO
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
Parteneri
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Libertateapentrufemei.ro
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Reducerile de început de an, folosite ca pretext pentru fraude online, avertizează DNSC
Știri România 23:34
Reducerile de început de an, folosite ca pretext pentru fraude online, avertizează DNSC
Ryanair vinde bilete pentru „idioți”, doar dus, la 15 euro: „Să-i mulțumiți lui Elon Musk”
Știri România 22:06
Ryanair vinde bilete pentru „idioți”, doar dus, la 15 euro: „Să-i mulțumiți lui Elon Musk”
Parteneri
Unul dintre fiii lui Ramzan Kadîrov este, la vârstă de 9 ani, proprietarul unei vile în valoare de 10 milioane de dolari
Adevarul.ro
Unul dintre fiii lui Ramzan Kadîrov este, la vârstă de 9 ani, proprietarul unei vile în valoare de 10 milioane de dolari
Schimbarea suferită de cea mai frumoasă sportivă din lume. Decizia luată la 6 ani de la retragere
Fanatik.ro
Schimbarea suferită de cea mai frumoasă sportivă din lume. Decizia luată la 6 ani de la retragere
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
Parteneri
Andreea Bălan l-a atacat în direct la TV pe Mihai Petre. Ce a dezvăluit artista despre comportamentul lui în emisiunea „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1 și cum a reacționat coregraful: „Nu știe să se comporte...” Video
Elle.ro
Andreea Bălan l-a atacat în direct la TV pe Mihai Petre. Ce a dezvăluit artista despre comportamentul lui în emisiunea „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1 și cum a reacționat coregraful: „Nu știe să se comporte...” Video
Ultima oră. O vedetă cunoscută, de 33 de ani, a murit călcată de mașină, iar șoferul a fugit de la locul accidentului! Primele informații
Unica.ro
Ultima oră. O vedetă cunoscută, de 33 de ani, a murit călcată de mașină, iar șoferul a fugit de la locul accidentului! Primele informații
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

Monden

Cine este Marina Dina, concurentă la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene 18:18
Cine este Marina Dina, concurentă la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Lidia Buble, mărturisiri rare despre relația cu Horațiu Nicolau. Cum se simte lângă bărbatul cu 30 de ani mai în vârstă ca ea: „Totul e simplu”
Stiri Mondene 17:12
Lidia Buble, mărturisiri rare despre relația cu Horațiu Nicolau. Cum se simte lângă bărbatul cu 30 de ani mai în vârstă ca ea: „Totul e simplu”
Parteneri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
TVMania.ro
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Tânăr, mort de infarct după ce medicii l-ar fi trimis acasă cu cremă şi vitamine. Ultimele sale cuvinte
ObservatorNews.ro
Tânăr, mort de infarct după ce medicii l-ar fi trimis acasă cu cremă şi vitamine. Ultimele sale cuvinte
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Parteneri
Sportiva din Groenlanda e sigură că nu va mai păși în SUA, după ce l-a sfidat pe Donald Trump: „Sunt ÎNGROZITĂ, dar îmi susțin cuvintele!”
GSP.ro
Sportiva din Groenlanda e sigură că nu va mai păși în SUA, după ce l-a sfidat pe Donald Trump: „Sunt ÎNGROZITĂ, dar îmi susțin cuvintele!”
Șocant: Floyd Mayweather e FALIT, deși trecuse de miliard! A mințit despre investiții, nu mai are bani nici de colectarea gunoiului
GSP.ro
Șocant: Floyd Mayweather e FALIT, deși trecuse de miliard! A mințit despre investiții, nu mai are bani nici de colectarea gunoiului
Parteneri
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Mediafax.ro
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
VIDEO Emil Gânj, căutat de FBI! Primul indiciu cu privire la locul în care se ascunde de peste 6 luni
StirileKanalD.ro
VIDEO Emil Gânj, căutat de FBI! Primul indiciu cu privire la locul în care se ascunde de peste 6 luni
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Wowbiz.ro
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
Wowbiz.ro
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Comunitatea medicală este îndoliată! Paramedicul Aurel Păcurar s-a stins din viață la doar 43 de ani
KanalD.ro
Comunitatea medicală este îndoliată! Paramedicul Aurel Păcurar s-a stins din viață la doar 43 de ani

Politic

Rareș Bogdan a dat semnalul revoltei împotriva lui Ilie Bolojan în PNL: „Nu zâmbește deloc, parcă taie toată ziua câte ceva. Din momentul ăsta voi vorbi”
Politică 23:43
Rareș Bogdan a dat semnalul revoltei împotriva lui Ilie Bolojan în PNL: „Nu zâmbește deloc, parcă taie toată ziua câte ceva. Din momentul ăsta voi vorbi”
Sorin Grindeanu spune că „nu suntem încă în momentul” în care Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului
Politică 17:19
Sorin Grindeanu spune că „nu suntem încă în momentul” în care Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Gigi Mustață, mesaj categoric după ce Olimpiu Moruțan a „trădat” FCSB și a mers la Rapid: „Putem noi să-l luăm cu japca?”
Fanatik.ro
Gigi Mustață, mesaj categoric după ce Olimpiu Moruțan a „trădat” FCSB și a mers la Rapid: „Putem noi să-l luăm cu japca?”
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința