Primarul Sucevei, despre scăderea cazurilor de COVID din oraș: Ne-a păzit Dumnezeu de când s-a ieșit cu Sfântul pe străzi

„Ne-a păzit Dumnezeu aici, în Suceava. Am simțit acest lucru încă din primăvară când s-a ieșit cu Sfântul pe străzi. Am avut o procesiune și pentru această pandemie. Vin oameni la mine și îmi spun: <<Știți domnule primar, eram la spital, când a ajuns Sfântul în curtea spitalului am simțit că am prins puteri. M-am însănătoșit». Toate au contribuit într-un fel sau altul. Mulțumim lui Dumnezeu că astăzi suntem într-o stare de normalitate în Suceava, dar lucrurile se pot întoarce oricând”, a declarat Ioan Lungu, primarul orașului Suceava, miercuri, într-o conferință de presă, potrivit NewsBucovina.

Întrebat dacă incidența cazurilor a scăzut ca urmare a procesiunii cu moaștele Sf. Ioan cel Nou, edilul a spus:

„Și de asta. Eu sunt un om credincios. Cred în Dumnezeu. Dumnezeu lucrează prin oameni”.





Totodată consideră că în ciuda faptului că în municipiul Suceava nu sunt cazuri de COVID-19 este bine ca oamenii să fie prudenți și să se vaccineze pentru a se evita un nou val al pandemiei.

„Eu sunt un om prudent de felul meu. Este bine să suflăm și în iaurt. Ați văzut ce ușor se pot întâmpla anumite lucruri, apar unele focare”, a mai punctat edilul.





