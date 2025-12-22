Primăria Municipiului București a anunțat cum va face față ninsorii de Crăciun

Conform prognozei ANM, Bucureștiul se pregătește pentru un Crăciun alb în 2025. Primii fulgi de zăpadă sunt așteptați să cadă în noaptea de 24 spre 25 decembrie, potrivit unui comunicat al PMB.

Deși nu se anticipează ninsori abundente, autoritățile au luat măsuri ample pentru a asigura deszăpezirea și combaterea poleiului în Capitală. Reprezentanții operatorilor de salubritate din toate cele șase sectoare s-au întâlnit la sediul PMB pentru a stabili strategia de intervenție.

Ce măsuri au fost luate pentru deszăpezirea din fiecare sector din București

Un total de 512 utilaje, majoritatea multifuncționale, și 2.496 de angajați sunt pregătiți să intervină în toate sectoarele Bucureștiului. În depozite, sunt disponibile 21.872 de tone de material antiderapant.

Fiecare sector și-a pregătit echipele și resursele:

Sectorul 1: 300 muncitori, 90 utilaje, 1.392 tone material antiderapant

Sectorul 2: 330 muncitori, 77 utilaje, 5.000 tone material antiderapant

Sectorul 3: 456 muncitori, 66 utilaje, 3.580 tone material antiderapant

Sectorul 4: 600 muncitori, 105 utilaje, 4.500 tone material antiderapant

Sectorul 5: 350 muncitori, 65 utilaje, 2.500 tone material antiderapant

Sectorul 6: 460 muncitori, 109 utilaje, 4.900 tone material antiderapant

Echipele vor acționa cu pluguri, sărărițe și alte utilaje specializate. Prioritate vor avea arterele principale, stațiile STB, zonele din jurul spitalelor, instituțiilor publice și piețelor. Se va interveni atât mecanizat, cât și manual pe străzile secundare și trotuare.

Cum va fi vremea de Crăciun 2025 în București

Directorul ANM, Elena Mateescu, anunță ninsori începând din seara de ajun (24 decembrie) în majoritatea regiunilor, inclusiv București, cu strat de zăpadă în munți și Moldova.

Temperaturile vor scădea semnificativ, până la -10°C în depresiuni și -6°C în Capitală, sub influența unui val de aer polar din Câmpia Rusă. Ploile se transformă treptat în ninsoare, cu vânt puternic și posibile ninsori viscolite în sud.

„Conform rulării modelelor, din dimineața zilei de 21 decembrie 2025, miercuri, 24 decembrie, vremea va fi închisă și temporar va ploua. În cursul nopții de 24/25 decembrie, ploaia se va transforma treptat în ninsoare. Vântul va sufla moderat, cu intensificări (rafale, în general, de 45…50 km/h) în a doua parte a intervalului”, avertizează ANM.

În cursul zilei de 25 decembrie, vremea va fi mai rece pntru această perioadă. În dimineața zilei de Crăciun este posibil să ningă slab, iar vântul va sufla, în general, moderat.

