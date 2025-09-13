Banda pentru autobuze a fost delimitată cu stâlpișori și marcată cu vopsea galbenă, inscripționată „BUS TAXI”.

Locuitorii din Constanța, nemulțumiți de noua bandă de autobuz

Banda din Constanța este mai lată decât una obișnuită pentru transport în comun, asemănătoare celei de pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu. Însă, pe acest tronson nu circulă autobuze CT Bus, ci doar taxiuri pot folosi legal banda.

Această situație a generat confuzie în rândul șoferilor și localnicilor.

„Am crescut aici și am parcat toată viața în zonă. Acum au pus stâlpișori și bandă de autobuz, dar autobuz nu există. În schimb, Primăria nu a construit nicio parcare nouă. Unde să lăsăm mașinile?”, se întreabă un locuitor din Constanța.

Istoricul benzilor de transport în comun din Constanța

Benzile pentru transportul în comun au fost introduse în Constanța acum aproximativ șase ani, printr-un proiect inițiat de fostul primar Decebal Făgădău.

Acestea vizau în principal Bulevardele 1 Decembrie și Alexandru Lăpușneanu, artere intens circulate în Constanța.

Justificarea inițială a fost fluidizarea traficului și încurajarea transportului public. Cu toate acestea, situația din dreptul parcului Gării din Constanța ridică întrebări privind utilitatea acestei benzi.

Deși banda nouă din Constanța este marcată pentru autobuze și taxiuri, lipsa autobuzelor pe acest tronson pune sub semnul întrebării eficiența acestei măsuri de trafic.

