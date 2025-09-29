Aceste containere dotate cu toalete și dușuri vor fi montate în zonele cu trafic intens de pelerini, în perioada 8-15 octombrie, când se sărbătorește Hramul Sf. Parascheva.

Cum arată containerele cu duș din Iași

De asemenea, ele vor fi utile și pentru participanții la „Sărbătorile Iașiului”, programate între 12 și 17 octombrie.

„Containerele (…) sunt module complet construite din inox și asigură o spălare completă și igienă. Sunt dotate cu panouri fotovoltaice pentru încălzirea apei, curent, asigurarea iluminatului atunci când se face duș”, a explicat primarul din Iași, Mihai Chirica.

Aceste module sunt concepute să ofere confort și igienă pelerinilor care pot sta la coadă și câte 24 de ore sau mai mult, pentru a se închina la moaștele de la Sfânta Parascheva.

Modulele cu toaletă vor fi folosite și după Sf. Parascheva

Modulele vor fi poziționate strategic, inclusiv în curtea Mitropoliei din Iași și lângă Catedrală, unde se așteaptă cel mai mare aflux de pelerini.

Primarul a explicat că acestea reprezintă o investiție permanentă a municipalității, ele nu sunt închiriate, astfel că vor fi folosite permanent, inclusiv după sărbători.

„Sunt ale noastre, le gestionăm prin intermediul Salubris. După încheierea Sărbătorilor din Iași, le vom folosi permanent. Parte din ele vor fi montate permanent în parcurile din oraș”, a declarat Mihai Chirica.

Recomandări Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste

Containerele cu duș și toaletă din Iași, cu taxă pe viitor

Primăria din Iași intenționează să amplaseze aceste module în diverse locații publice, înlocuind unitățile vechi sau automatele existente.

Se analizează și posibilitatea introducerii unui sistem de acces contra cost pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare.

În plus, pentru protejarea acestor investiții, se vor instala camere de supraveghere în zonele din Iași unde vor fi amplasate modulele de igienă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE