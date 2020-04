De Anamaria Nedelcoff,

Anunțul pentru încheierea acestui contract-cadru a fost publicat în sistemul electronic de achiziții publice, relatează Hotnews.

”Aceasta este valoarea maxim estimată a acordului-cadru. Dacă avem nevoie să cumpărăm dezinfectant de 1 milion de lei, nu ne obligă nimeni să cumpărăm de 49 milioane lei. Noi am încercat să anticipăm. Dacă vine mâine Guvernul și ne obligă să dăm dezinfectant Asociațiilor de Proprietari, respectiv elevilor, ce fac, mă duc să fac achiziție directă sau am făcută o licitație, la modul transparent, mai ales că pot fi 20 de câștigători. Vom face un acord-cadru pentru 5 milioane de măști și mănuși mărimea XS și S pentru elevi. Când l-am auzit pe domnul Tătaru că toți copiii trebuie să aibă biocid, măști și mănuși, am considerat că este important să avem o procedură. În sectorul 4 sunt 40.000 de elevi”, a declarat primarul Daniel Băluță pentru HotNews.

26 mai 20202 este termenul limită pentru primirea ofertelor.

Potrivit anunțului de participare postat în sistemul electronic de achiziții publice, achiziția este necesară pentru asigurarea protecției personalului din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, Direcțiilor descentralizate subordonate Consiliului Local Sector 4, pe durata programului de lucru, precum și a elevilor din Sistemul Național de Educație din Instituțiile de Învățământ situate pe rază Sectorului 4, pe durata anului școlar.

Citeşte şi:

O comună din Dâmbovița a evitat scenariul Țăndărei, după ce a fost răvășită de coronavirus. “Au fost zile crâncene, când abia am avut pâine”

Desenele satanice. Firea și BOR au cerut să fie eliminată arta care ”lezează credința” și au dispărut panourile cu ”medicii sfinți”, dar au rămas ”medicii Buddha”

VIDEO | Senatul a respins proiectul privind autonomia Ţinutului Secuiesc. UDMR, singurul partid care a votat „pentru”

GSP.RO Ce s-a întâmplat în Germania după ce luni s-au ridicat restricțiile. Semnal de alarmă de la nemți

HOROSCOP Horoscop 29 aprilie 2020. Balanțele au nevoie de susținere în tot ceea ce fac