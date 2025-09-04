Amenzi de 30.000 de lei

Lucrările de pe bulevardul Liviu Rebreanu și Calea Buziașului, din Timișoara, ar trebui să fie gata până luni, 8 septembrie, când începe școala. Viceprimarul Ruben Lațcău anunță că societățile SDM și Aquatim au fost amendate cu 30.000 de lei pentru că au avut un ritm lent.

„Am fost din nou pe teren, unde lucrează Aquatim și SDM. Au avut sprijinul nostru, dar acum, în pragul începerii școlii și cu mii de mașini care trec zilnic pe Rebreanu și Calea Buziașului, am spus foarte limpede: nu mai acceptăm justificări. Săptămâna aceasta le-am aplicat și amenzi de 30.000 de lei, iar mâine (joi n.r.) și vineri urmează o nouă tură de sancțiuni. Și mă aștept de la SDM și Aquatim la mai mult – muncă, responsabilitate, rezultate – și mai puțin la scuze și încercări de a se ascunde după Primărie”, a precizat, miercuri, Ruben Lațcău, viceprimarul municipiului Timișoara, pe pagina sa de Facebook.

Termenul limită de finalizare a lucrărilor

Viceprimarul a solicitat ca lucrările să fie gata până luni.

„Pe Calea Buziașului, Aquatim are termen până duminică să închidă șantierul. Pe Rebreanu, SDM va lucra în două schimburi pentru a finaliza tronsoanele Arieș – AEM și Drubeta – Șagului. Știu că au existat întârzieri și justificări din partea companiilor, inclusiv din partea celei de gaz, care a lucrat în zonă, dar timișorenii nu au de ce să stea blocați în trafic, să caute rute ocolitoare. Până luni, lucrările trebuie să fie gata!”, a mai adăugat el.

Aquatim SA, unde Primăria Timișoara este acționară, este operator regional al serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în Timișoara și în mai multe localități din județul Timiș.

În schimb, SDM (Drumuri Municipale Timișoara S.A.) este o societate comercială pe acțiuni care are ca principal acționar Primăria Timișoara.

