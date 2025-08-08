Conform raportului, primăriile din județul Bihor continuă să întâmpine dificultăți în colectarea veniturilor. În 2023, unitățile administrativ-teritoriale (UAT) au estimat venituri de 5,527 miliarde de lei, dar au încasat doar 3,40 miliarde de lei, echivalentul a 61,63%.

„Gradul de nerealizare se datorează în cea mai mare parte unei previzionări nerealiste”, se arată în documentul Camerei de Conturi. În contrast, Oradea s-a remarcat printr-un grad de colectare de 97,5% din veniturile prognozate.

Cheltuielile au fost, de asemenea, mult sub așteptări. Dintr-o prognoză de 5,8 miliarde de lei, doar 3,37 miliarde de lei au fost cheltuite, diferența majoră (42%) provenind din investiții nerealizate.

Colectarea slabă este pusă pe seama faptului că primăriile nu respectă regulile pentru stabilirea și urmărirea încasărilor fiscale. Nu verifică bazele de impunere sau corectitudinea declarațiilor contribuabililor și evită executările silite.

De exemplu, Primăria Oradea a pierdut 57.000 de lei din cauza calculării eronate a impozitului pe clădirile persoanelor fizice și alți 74.000 de lei pentru nereguli legate de clădirile persoanelor juridice. Alte pierderi includ 29.000 de lei în Petreu pentru neimpozitarea integrală a terenurilor și 69.000 de lei în Brusturi din cauza neindexării taxelor și impozitelor.

Recomandări Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

Raportul Camerei de Conturi evidențiază și numeroase abateri la cheltuielile de personal. Primăria Paleu a cheltuit ilegal 94.000 de lei pe „cadouri în bani” pentru angajați. Alte primării au acordat drepturi salariale necuvenite: Aușeu (142.000 de lei), Sântandrei (113.000 de lei), Ineu (40.000 de lei), Remetea (32.000 de lei), Diosig (28.000 de lei), Brusturi (23.000 de lei) și Derna (16.000 de lei).



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE