A fost găsită plină de sânge, prăbușită într-un fotoliu

Atacul s-a petrecut luni, 7 octombrie, în jurul orei prânzului. Adolescenta a sunat la serviciul de urgență spunând că mama ei fusese atacată de mai mulți bărbați și era în stare gravă. Când echipajul medical a ajuns la locuință, a găsit-o pe Iris Stalzer plină de sânge, prăbușită într-un fotoliu din sufragerie.

Femeia a fost transportată cu elicopterul la un spital din Bochum, unde medicii au descoperit 13 plăgi prin înjunghiere, multiple hematoame și fracturi la nivelul craniului.

După ce a putut vorbi, primărița a povestit polițiștilor o scenă greu de imaginat:

„Am fost ținută ore întregi în beci și torturată de fiica mea adoptivă”, ar fi declarat ea, potrivit sursei citate.

„A vrut să se răzbune pe mine”

În timpul audierilor, femeia a povestit că tânăra a atacat-o cu un spray deodorant și o brichetă, încercând să-i dea foc părului și hainelor. „A spus că vrea să se răzbune”, ar fi declarat Iris Stalzer, fără ca motivul exact al acestei răzbunări să fie deocamdată cunoscut.

Fiica sa ar fi folosit apoi două cuțite, provocându-i mamei sale adoptive răni grave în zona toracelui. Cum a ajuns victima din beci în sufragerie nu este încă limpede.

Poliția a găsit urme de sânge curățate

Echipa de criminaliști a descoperit în casă urme clare că cineva a încercat să șteargă sângele înainte de apelul la 112. Cu ajutorul tehnicilor speciale de investigație, urmele au fost refăcute și analizate.

Unul dintre cuțitele folosite în atac a fost găsit în rucsacul fiului adoptiv al femeii, în vârstă de 15 ani, alături de haine pătate de sânge care ar fi aparținut fetei.

Anchetatorii: „Un caz cu fundal familial complicat”

Poliția din Herdecke, aflată în landul Renania de Nord-Westfalia, a relatat că nu ar fi fost prima oară când între mamă și fiica adoptivă au existat conflicte. În vară, autoritățile ar fi fost sesizate în legătură cu un incident violent între cele două. De asemenea, ar fi existat tensiuni și între mamă și fiul adoptiv, potrivit informațiilor publicate de presa germană.

Deși atacul pare extrem de grav, procurorii nu au emis un mandat de arestare pe numele fetei. Autoritățile tratează incidentul nu ca o tentativă de omor, ci ca o „vătămare corporală gravă”. Și asta pentru că apelul pe care fata l-a făcut la serviciul de urgență este considerat un „gest de retragere de la faptă”, adică o dovadă că nu ar fi dorit să-și ucidă mama.

Atât fiica, cât și fratele ei adoptiv se află acum sub protecția serviciilor sociale.

Orașul Herdecke, în stare de șoc

Cazul a zguduit profund micul oraș Herdecke, unde Iris Stalzer fusese aleasă primăriță pe 28 septembrie. Colegii ei din Partidul Social-Democrat (SPD) au transmis un mesaj de sprijin.

„Suntem alături de Iris și sperăm din toată inima să se recupereze complet”, a declarat o purtătoare de cuvânt a partidului.

Între timp, ancheta continuă. Poliția încearcă să reconstituie pas cu pas orele de groază din casa primăriței din Herdecke și să afle de ce o adolescentă a putut comite o asemenea cruzime împotriva propriei mame adoptive.

