”Susţin acest proiect politic şi aştept hârtia oficială cu demiterea mea din PSD, cu marea victorie a CEx-ului condus de doamna Dăncilă şi susţinut de Dragoş Benea, şi vă asigur că primul act pe care îl voi semna va fi doar adeziunea mea la Pro România”, a declarat primarul Bacăului, la un eveniment de partid la care a participat împreună cu Victor Ponta, președintele Pro România.

M-aş bucura să fie în Pro România şi are sprijinul nostru. Îl sprijin pe Cosmin Necula pentru un mandat mai de succes în perioada 2020 – 2024. Sunt mulţi alţi primari care vor fi sprijiniţi de Pro România şi vor fi alături sau în partid, în momentul în care pot să candideze fără să îşi piardă mandatul”, a spus, la rândul său, Victor Ponta.

Primarul Cosmin Necula a fost exclus pe 12 noiembrie din PSD. În ședința CEx a partidului au mai fost excluși membri importanți, printre care Ana Birchall, fostul ministru al justiției.

Edilul municipiului Bacău susținea că totul a pornit după ce și-a exprimat punctul de vedere și după ce a adus o serie de critici Guvernului Dăncilă cu privire la alocarea fondurilor către administraţia locală.

”În luna mai am cerut demisia Vioricăi Dăncilă și a guvernului. Am explicat în repetate rânduri cum acest Guvern a furat 100 de milioane de lei din banii băcăuanilor și ne-a dat înapoi, foarte târziu, doar 29 de milioane. Am spus recent că există pesediști care se simt jenați de faptul că trebuie să o susțină pe Viorica Dăncilă. În PSD, dacă spui adevarul ești dat afară”, declarat atunci Necula.



