Alessandro Rapinese (50 de ani), un primar fără afiliere politică, consideră că interdicţia este necesară pentru „îmbunătăţirea siguranţei publice”. Astfel, din septembrie, bicicliştii vor trebui să coboare de pe bicicletă într-o zonă care cuprinde aproximativ 30 de străzi.

„Oamenii acţionează pe baza propriilor experienţe, iar eu ştiu cum este să fii lovit de una dintre aceste «bestii»”, a declarat Rapinese într-un interviu acordat pentru agenția de presă Ansa.

Și totuși, măsura nu este una neobișnuită, având în vedere că și alte autoritățile locale din Europa au impus restricții în privința utilizării bicicletelor electrice și altor vehicule unipersonale, notează BBC.

Como se alătură altor orașe cu restricții pentru biciclete, trotinete și alte vehicule unipersonale

De altfel, măsura propusă de primarul Rapinese face parte dintr-un pachet de noi reglementări rutiere, care instituie o zonă cu trafic limitat (ZTL) pentru a gestiona creşterea numărului de turişti şi care impune reguli mai stricte pentru autoturisme şi autoutilitare în centrul oraşului.

Multe dintre străzile vizate de interdicţie sunt frecventate de curierii care efectuează livrări. Măsura se aplică atât bicicletelor electrice, cât şi celor obişnuite, întrucât Codul rutier italian nu face distincţie între ele.

Rapinese şi-a explicat decizia prin faptul că a fost lovit de o bicicletă electrică într-o zi din luna trecută în timp ce pleca de la primărie. Ciclistul care l-a lovit nu a fost identificat. „Am fost lovit de o bicicletă. Am strâns informaţii, iar de acolo a pornit această măsură”, a mărturisit el.

Noi reguli de circulație în centrul orașului Como

Centrul oraşului Como, înconjurat de ziduri romane, se află deja într-o zonă cu trafic limitat, iar bicicletele reprezintă mijlocul de transport preferat al localnicilor, observă BBC.

Noile reguli de circulaţie prevăd că unele vehicule vor avea nevoie de un permis anual şi, pentru fiecare zi de acces, de un permis de 3 euro. Livrările către magazine şi restaurante vor fi permise doar între orele 06:00 şi 23:00, în timp ce turiştii cazaţi la hoteluri vor putea intra cu maşina doar dacă unitatea de cazare dispune de parcare.

O petiţie online a fost lansată pentru a bloca noua interdicție decisă de primarul din Como. Civitas Como, un grup local de cetăţeni, a contestat interdicţia, calificând-o „discutabilă şi eronată, iar Asociaţia Nova Como a făcut apel la o plimbare de protest cu bicicleta pentru data de 12 septembrie.

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