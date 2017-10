Primarul din Copșa Mică la Libertatea Live: ”Este ca în bancurile cu proști” VIDEO

Tudor Mihalache, primarul din Copșa Mică, care a mers pe jos nouă zile până la București, unde și-a propus să rezolve, împreună cu mai marii țării problema apei potabile din localitatea sa, a răspuns întrebărilor adresate în redacția Libertatea.

Tudor Mihalache, primarul din Copșa Mică care a ajuns la București pe jos, a fost luni, în redacția Libertatea, la interviurile Libertatea Live, unde a vorbit despre întrevederile pe care le-a avut în Capitală.

Tudor Mihalache a plecat pe jos, de la Copșa Mică, localitate unde este edil, până la București, sperând că aici va fi primit în audiență de președintele și premierul României. A făcut drumul pentru a-și salva orașul de la faliment, după cum spunea când a plecat spre Capitală.

Tudor Mihalache a povestit la inerviurile Libertate Live cum a decurs ziua de astăzi și ce așteptări are de la cea de mâine.

”Întâlnirile au fost multe și lungi. Este cam stresant să alergi prin București. M-am întlânit cu mulți oameni din adminstrație. Am fost la Cotroceni, m-am întlânit cu un conslier al domnului președinte, de acolo am mers la Guvern, iar apoi la Minsterul Apelor și Pădurilor”, a rezumat ziua de luni primarul din Copșa Mică.

”Le-am cerut celor cu care m-am văzut lucruri simple și realizabile”, a completat Tudor Mihalache.

”Mâine va fi cea mai importantă cerere, la Ministerul Mediului. Dorim să încheiem convenția de finanțare care ne ține pe loc. Cea care ne împiedică să accesăm fonduri europene. Deși aveam una, era de zero lei, și ne impiedica să accesăm o alta. În fiecare an Ministerul Mediului ne comunică finanâarea, chiar dacă este de zero lei. Practic, chiar dacă în cont erau 0 lei, în acte există o finațare”, a descris situația edilul.

”Este ca în bancurile cu proști”, a spus, amuzat acesta, conzluzionând situația de până acum.

”România avea nevoie de Europa. Ca să intrăm în Europa trebuia să rezolvăm repede niște probleme. Una era cea de mediu, capitolul 22, unde două localități, Copșa Mică și Zlatna, figurau. Ministerul Mediului ne-a propus niște proiecte, agreate de Comisia Europeană. Unul dintre ele, cel mai păgubos, este acesta de apă-canal, la care am început să lucrăm și pe care credeam că îl terminăm repede. Dar s-a schimbat Guvenrul, a venit criza și s-a schimbat situația. În acel moment s-a tăiat finanțarea și noi am rămas suspendați, fiind de gât cu această cărămidă de care și Ministerul Mediului cred că își dorește să scape, că nu vor să aibă un proiect în aer. Sper ca ministrul să găsească o solutie, repede. Cheia este la Ministerul Mediului, nici domnul consilier al Președintelui nu a primit răspuns de la ei”, a povestit, pe scurt, primarul, situația din orașul său referitoare la finanțare.