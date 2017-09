Primarul din Copșa Mică a ajuns la București pe jos, astăzi, la ora 15.00. A venit ca să rezolve problema apei potabile din localitatea sa. A fost întâmpinat de trei senatori și deputați din Sibiu și de Ludovic Orban, președintele PNL.

Bucureștiul nu e Mecca. Dar Tudor Mihalache, primarul din Copșa Mică, care a mers pe jos în ultimele nouă zile, se bucură la intrarea în Capitală ca și cum ar fi. Primarul spune că drumul lui a fost un pelerinaj adevărat pe care și-l propusese oricum pentru vârsta de 50 de ani. Inițial voia să meargă pe unul dintre drumurile de pelerinaj creștin din rețeaua Camino de Santiago. Dar a fost să fie El Camino – Pelerinajul de Bucharest: „Am terminat o etapă pe care mi-am dorit-o s-o fac și am ajuns. Nu poți să descrii ceea ce simți, e ceva fantastic. Am ajuns chiar la timp, 3, cum am spus, ca un ceas. Dacă stau pe loc mă supără picioarele, dar dacă mă mișc e bine”.

Trei parlamentari de Sibiu i-au strâns mâna la sosire. Atât. Până la un moment dat. O mașină oprește și din ea coboară președintele PNL, Ludovic Orban. Traversează neregulamentar, scuzându-se: „Pentru o cauză ca asta…”

„Îl felicit pe domnul primar, se sacrifică, a făcut un efort enorm pentru locuitorii din Copșa Mică pentru a atrage într-un fel atenția celor de la guvernare care au obligația de a rezolva toate problemele privitor la condițiile de viață din Copșa Mică. Uneori trebuie să apelezi când dai de nesimțire și la gesturi aproape disperate”, spune la cald președintele PNL.

Doar că primarul din Copșa Mică a tot spus că nu e disperat și nici nu vrea să protesteze. Demersul lui a fost o chemare la normalitate: „Am vrut să arăt că poți să fii supus la efort fără a primi nimic în schimb. Am fost întrebat: se schimbă ceva, se întâmplă ceva, minuni, protest? Nu, nu este protest. Și cred că ăsta e mesajul cel mai bun: nu e nevoie să intervină cineva, să facă cineva, ci noi toți fiecare să fim mai buni”, a tot spus Tudor Mihalache.

Apă, canalizare și drumuri neasfaltate

Pe traseul ales a testat pe picioarele sale o altă problemă de infrastructură a României. „Am ales drumul vechi pentru că pe Valea Oltului era foarte periculos din cauza trasportului mare și pe partea asta e mai lejer, dar ăsta e și primul drum al României între Transilvania și Muntenia. Este primul drum al României. Din păcate, nu e asfaltat nici acuma. Este drumul DN 7D”, mai spune primarul.

Dar nu gropile sunt cele care l-au pus în pericol. Pe drumul ales a dat, marți, peste răfuiala romilor de la Bascov. Au ocupat o stradă cu pistoale, topoare și răngi. „Două tabere se băteau două tabere de romi se băteau, am fost și acolo în momentul ăla. Am încercat să îi ocolesc cât mai mult, dar ocupau toată strada, era un circ total, două zile s-au bătut. Dar cel mai frică mi-a fost pe munte, acolo mi-a fost frică de urși într-adevăr”, spune primarul care a cheltuit pe tot traseul cam 1000 de lei. Înapoi va pleca marți seară, fie cu trenul, fie cu mașina unui prieten.

În weekend are program de vizitat Bucureștiul cu soția sa care a venit după el, iar de luni începe alt pelerinaj, pe la instituțiile statului:

Luni, 2 octombrie:

ora 9.00 – Primăria Capitalei

ora 10.00 – Președinția României

ora 11.00 – Ministerul Mediului

ora 14.00 – Guvernul României

Marți, 3 octombrie: Ministerul Apelor și Pădurilor

Primarul care străbate pe jos 320 de kilometri, ca să aducă apă potabilă în localitatea sa. Și-a cusut singur bătăturile de la picioare și a mers mai departe