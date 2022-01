Vlad Oprea a precizat că va lucra online în următoarele 14 zile. „Mi-a curs nasul, am avut o stare de moleșeală și am decis să fac un test preventiv. Tocmai am primit rezultatul pozitiv infectat cu ultima formă, Omicron”, a transmis edilul staţiunii Sinaia.

„Continui munca de la distanță alături de echipa de la primărie. Vă rog să fiți precauți și să respectați regulile de protecție. Împreună trecem peste toate!”, a mai transmis Vlad Oprea.

Marţi, 4 ianuarie, INSP a anunţat că numărul cazurilor de infectare cu tulpina Omicron, confirmate în România până la data de 2 ianuarie este de 92, iar aproape jumătate au istoric de călătorie în străinătate.

