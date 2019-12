De Cristina Radu, Daniel Ionașcu,

Edilul cere demiterea conducerii Companiei de Investiții, iar decizia aparține Consiliului Local, în subordinea căreia se află instituția.

„Vreau să-i asigur pe toți cetățenii sectorului 1 că vinovații vor plăti. Conducerea Companiei de Investiții este în directa subordonare a Consiliului Local și va trebui să dea explicații în următoarea ședință de consiliu. Personal, îmi doresc o schimbare din temelii la Compania de Investiții, pe care am gândit-o și am supus-o aprobării consiliului local strict pentru construirea celui mai modern spital de urgență din Capitală. Decizia demiterilor aparține exclusiv Consiliului Local Sector 1, dar vă asigur că am multe de spus la următoarea ședință”, a scris primarul Sectorului 1 pe pagina sa de Facebook.

Reacția primarului vine la câteva zile după ce Libertatea a scris despre licitația de 60 de milioane de euro lansată în SEAP de Compania de Investiții a PS 1. Conform caietului de sarcini, compania ar urma să construiască nouă patinoare în suprafață totală de peste 8.100 de metri pătrați: cinci în Parcul Bazilescu, trei în Parcul Kiseleff și încă unul în parcarea din spatele Primăriei Sectorului 1.

