Primarul Timișoarei l-a demis pe Ionuț Nasleu, șeful Piețelor: „A dus o societate profitabilă la pierderi de 4.200.000 de lei”

Dominic Fritz a vorbit despre demiterea lui Ionuț Nasleu din funcţia de director al Pieţe SA în urmă cu două săptămâni, când hala de flori a Pieţei 700 din Timişoara a fost distrusă în urma unui incendiu.

„Dispariții misterioase din gestiune și resurse folosite în beneficiu personal”

„Ionuţ Nasleu a fost demis de la conducerea Pieţe SA. Fostul consilier personal al primarului precedent şi baron peste pieţele din Timişoara a dus, în doar doi ani, o societate profitabilă la pierderi financiare de 4,2 milioane de lei, cu dispariţii misterioase din gestiune şi resurse publice folosite în beneficiu personal”, a scris Dominic Fritz, pe pagina de Facebook.

„Am cerut Corpului de Control să verifice şi informaţiile apărute recent în presă şi să ia măsurile care se impun. De asemenea, orice încălcare a legii va fi imediat sesizată organelor de cercetare penală”, a mai transmis edilul.

Acum două zile, Nasleu a fost acuzat că a folosit angajați și mașina societății ca să-și aducă iubita de la București.

În replică, tot pe rețelele sociale, Ionuţ Nasleu a scris că pleacă cu fruntea sus şi că „lupta nu s-a terminat încă”.

„În sfârşit, primarul Dominic Samuiel Fritz şi-a realizat singurul său mare proiect, poate singurul din mandatul său: demiterea mea de la conducerea SC Pieţe SA. Am coloană vertebrală şi nu plec capul în faţa nimănui. Dimpotrivă, plec cu fruntea sus, ştiu tot ce am făcut pentru societatea Pieţe SA în perioada cât am fost director, prin concurs, ştiu şi colaboratorii mei. Lupta nu s-a terminat însă. Se va termina doar atunci când tot ce mi s-a pus în cârcă va fi demontat, acuzaţiile aduse fiind nefondate”, a nuanțat Nasleu, pe Facebook.

După scandalul de acum două săptămâni, când a ars hala de flori, Nasleu transmisese un mesaj jignitor și agramat la adresa lui Fritz.

