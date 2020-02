De Raluca Diaconu,

Lampioanele și lumina pe care o emană sunt spaima ciorilor din Timișoara, au descoperit reprezentanții primăriei.

„Acum vă dau o veste de senzație, iar va fi vâlvă. Am rezolvat problema ciorilor din Parcul Catedralei. Cel puțin pentru o perioadă. Eu sper să nu ajungă, așa inteligente cum se zice că sunt, să nu ajungă să revină și să facă ineficientă intervenția noastră. E interesant. Este o jumătate de secol de luptă cu ciorile din spatele catedralei, am încercat și noi în toate felurile să scăpăm de ele, și cu aparate de ultrasunete, și cu sunete de păsări de pradă. Cu anticoncepționale nu am încercat, a fost o idee care mi-a fost pusă în cârcă, nu mi-a aparținut”, a povestit primarul Timișoarei.

Câteva lampioane care au fost puse în copacii din Parcul Catedralei din Timișoara



Soluția lampioanelor, testată în parcarea din spatele primăriei

Nu este prima dată când oficialii municipalității anunță că au scăpat de ciori. S-a mai întâmplat și în anul 2013, când în același parc au fost instalate aparate care imită sunetele păsărilor de pradă.

Recomandări Cum s-au simțit muncitorii srilankezi când localnicii din Ditrău au vrut să-i alunge. „Am plâns…”

În trecut s-a vorbit și despre chemarea vânătorilor care să tragă cu pușca pentru a speria ciorile sau despre simularea împușcăturilor, dar și despre aparate cu ultrasunete sau chiar despre… anticoncepționale pentru ciori. Această idee din urmă a fost lansată pe rețelele de socializare și a ajuns și la urechile primarului, așa că a ținut să specifice că nu i-a aparținut.

Parcul Catedralei din Timișoara

Nu s-a tras nici cu arma, dar reprezentanții primăriei cred că au găsit acum o ultimă soluție: lampioane care să sperie ciorile.

Ei au testat metoda mai întâi în parcarea din spatele primăriei, iar de curând au montat 18 corpuri de iluminat în copacii din parcul cu cele mai multe ciori din oraș, cel din spatele Catedralei Mitropolitane, chiar în zona centrală a orașului. Au constatat că au cam dispărut din ciori. Așa că primarul i-a cerut directorului Direcției de Mediu să pună lampioane și în Parcul Catedralei.

Recomandări Combinația unui fost consilier al lui Paul Stănescu la Ministerul Dezvoltării. Cum a pus mâna pe un contract cu Primăria București

Acum am făcut și poze, nici urmă de ciori, am redat parcul cetățenilor. Erau zeci de mii de ciori, parcul nu mai era utilizat de oameni, băncile erau pline, parcul practic nu mai putea fi folosit de oameni. Am făcut alei frumoase, am pus bănci noi, am asigurat toate condițiile, dar parcul nu mai era folosit. Situația dura de jumătate de secol. Nicolae Robu:

Primarul Timișoarei crede că păsările își vor căuta un alt loc, dar se teme că își vor da seama că lampioanele nu au ce să le facă.

„Acum, ele probabil că își vor căuta alt loc. Ele, la început, sper să nu se obișnuiască și cu această lumină, cu aceste lampioane, pentru că am mai pățit-o, când am pus prima dată simulatoare de sunete de păsări de pradă. Ele s-au speriat, dar după ceva vreme s-au obișnuit. (…) Iată, păsările au și ele un soi de inteligență. Și câteodată cu această inteligență ne dau de furcă. Sigur, nu putem recurge la mijloace violente. Sper că nu o să le placă luminile din copaci și, prin urmare, nu o să se întoarcă în parcul din spatele catedralei”, a mai spus edilul Timișoarei.

Citeşte şi:

Medicul care a făcut anestezia în cazul copilului de patru ani care a intrat în comă: „A fost resucitat de mine. Nu știam să fi avut și alte afecțiuni”

Am vorbit cu Piumal și Mahinda, muncitorii din Sri Lanka angajați la brutăria din Ditrău. Unul a plâns când a aflat că localnicii vor să-i alunge: „A fost o neînțelegere, romanian people good”

Ce sunt super-propagatorii, bolnavii care infectează mai multe persoane și dau avânt epidemiei pornite din China

GSP.RO EXCLUSIV Mărturie ȘOCANTĂ: „Am fost consilier, luam bani, nu făceam nimic, normal”

HOROSCOP Horoscop 11 februarie 2020. Racii au nevoie de pace în famile