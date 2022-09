Primele imagini cu avionul prăbușit în care a murit Bogdan Constantin Adomniței. Avea aeronava de o săptămână și învăța să o piloteze

Bogdan Constantin Adomniței avea 41 de ani, era căsătorit și avea un băiat în vârstă de 4 ani. El avea brevet de pilot și își cumpărse avionul cu care s-a prăbușit acum o săptămână, scrie presa din Suceava.

În momentul accidentului, Adomniței lua lecții de zbor cu Iliese. Cei doi au decolat de pe aerodromul Frătăuți duminică după-amiază târziu, în ciuda faptului că zona se afla sub cod galben de vreme rea.

„Noi am ajuns cât am putut de repede, să vedem în ce stare sunt victimele, pentru că nu știam. Din păcate, la sosirea noastră acestea erau deja decedate, deci practic nu am putut să le ajutăm cu nimic”, a declarat, pentru Libertatea, Alin Găleată, reprezentantul ISU Suceava.

Marcel Iliese era unul din cei mai cunoscuţi instructori din zbor din România. A fost pilot militar şi de linie, pilot de elicopter, fiind considerat unul din cei mai experimentaţi piloţi din România. Iliese locuia la Bucureşti, dar avea casă în Ipoteşti.

Recomandări HARTA retragerii armatei ruse din Harkov. Ucraina: „Au plecat în grabă, au lăsat în urmă mult armament”

Acesta avea periodic grupe de piloţi cu care făcea antrenamente la Suceava. Adomniţei nu era un pilot începător, având licenţă de zbor de mai multă vreme.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Neașteptat unde a fost surprinsă Simona Halep, după divorțul de Toni Iuruc

Playtech.ro Gest ŞOC făcut de Camilla în timp ce SEMNA actul prin care a devenit REGINĂ! Nu s-a putut abţine, toţi au observat. FOTO

Observatornews.ro Rottweiler ținut cu toporul și apoi împușcat de polițiști, după ce a sfâșiat-o pe Gabriela, o asistentă de 23 de ani din Mangalia

Știrileprotv.ro Caz șocant în Mangalia. Un câine periculos care a atacat o femeie pe stradă a fost împușcat de un polițist

FANATIK.RO Regina Elisabeta a II-a a lăsat o scrisoare, însă aceasta nu poate fi deschisă până în 2085. Cine este destinatarul

Orangesport.ro "De asta au grăbit căsătoria". Motivul ascuns al căsniciei Simona Halep - Toni Iuruc. Cine divulgă informaţia majoră

HOROSCOP Horoscop 12 septembrie 2022. Racii se simt prinși între problemele profesionale și cele din familie, deși nu au apărut probleme noi