„Avionul s-a prăbușit în apropiere de aerodromul Frătăuți și la bord sunt două victime, ambele decedate”, a declarat Alin Găleată, adăugând că este vorba despre doi bărbați.

Reprezentantul ISU Suceava a precizat că salvatorii au intervenit cu autospeciale de stingere şi două ambulanţe.

„La momentul de față, am verificat să nu existe pericol de incendiu, am asigurat zona și ancheta este preluată de către organele abilitate. Noi am ajuns cât am putut de repede, să vedem în ce stare sunt victimele, pentru că nu știam. Din păcate, la sosirea noastră acestea erau deja decedate, deci practic nu am putut să le ajutăm cu nimic”, a mai declarat, pentru Libertatea, Alin Găleată.

Localitatea Hurjuieni se află în apropierea graniței cu Ucraina, la mai puțin de patru kilometri.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Neașteptat unde a fost surprinsă Simona Halep, după divorțul de Toni Iuruc

Playtech.ro Gest ŞOC făcut de Camilla în timp ce SEMNA actul prin care a devenit REGINĂ! Nu s-a putut abţine, toţi au observat. FOTO

Observatornews.ro "Doar ridici pompa şi ţi-a luat 1 leu 35". O benzinărie de la ieşirea din Bucureşti taxează şoferii de când ridică furtunul

Știrileprotv.ro Caz șocant în Mangalia. Un câine periculos care a atacat o femeie pe stradă a fost împușcat de un polițist

FANATIK.RO Regina Elisabeta a II-a a lăsat o scrisoare, însă aceasta nu poate fi deschisă până în 2085. Cine este destinatarul

Orangesport.ro "De asta au grăbit căsătoria". Motivul ascuns al căsniciei Simona Halep - Toni Iuruc. Cine divulgă informaţia majoră

HOROSCOP Horoscop 11 septembrie 2022. Taurii ar fi bine să domolească impulsurile războinice, mai ales în momentele în care interacționează cu cei dragi