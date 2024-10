„Primele unități militare din RPDC (n.r. Coreea de Nord), care au fost antrenate pe terenurile din estul Rusiei, au ajuns deja în zona de luptă. Apariția lor a fost înregistrată, la 23 octombrie 2024, în Regiunea Kursk din Federația Rusă”, se arată în comunicatul armatei ucrainene.

Antrenamentul soldaților nord-coreeni trimiși de Kim Jong Un are loc în cinci baze militare situate în estul Rusiei- Baranovski (Ussuriisk), Donguz (Ulan-Ude), Ekaterinoslavski (Ekaterinoslavka), 248 (Prinț-Volkonskoye) și 249 (Sergeevka)”.

New videos of the North Korean military in Russia have appeared online



ASTRA notes that the footage could show a military unit of the 127th Motorized Rifle Division in the village of Sergeyevka in Primorsky Krai.



As NEXTA reported earlier, North Korea assured that it was not…