De Răzvan Mihalașcu,

Cowboy-ul adevărat din reclamele la țigările Marlboro a lăsat în urmă doi fii, două fiice, 13 nepoți și 18 strănepoți.

Robert Norris, care a fost simbolul acestor reclame timp de 12 ani, a decedat duminica trecută la ferma sa.

Potrivit The Sun, Norris s-a născut în orașul Chicago din statul american Illinois, însă a decis încă de la o vârstă fragedă că vrea să devină cowboy.

La vârsta de 18 ani, a început să fie crescător de cai și în 1950 s-a mutat în Colorado, unde a cumpărat o fermă.

Inițial, țigările Marlboro erau destinate femeilor, iar directorii de publicitate angajați de producător au încercat să găsească o modalitate pentru a le vinde și bărbaților.

Compania de publicitate Leo Burnett a creat conceptul „Marlboro Man” (Bărbatul Marlboro), un cowboy dur din vestul sălbatic. Acela a fost momentul în care l-a descoperit pe Robert Norris.

Timp de 12 ani, Robert Norris a apărut în reclame, afișe și pe panouri publicitare ca „Marlboro Man”, cu toate că nu a fumat niciodată.

Bobby, fiul lui Norris, a declarat pentru postul KKTV că directorii de publicitate l-au văzut pe tatăl său într-un ziar, împreună cu celebrul actor John Wayne, unul dintre prietenii săi.

Fiul lui Norris a mărturisit că tatăl său l-a sfătuit atât pe el, cât și pe frații săi să nu fumeze.

“MALBORO MAN” Robert Norris has died on his ranch in Colorado Springs – after 90 years of never touching a…https://t.co/jZgaJQciUY pic.twitter.com/HJSCAcIt6K