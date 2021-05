Comisiile juridice ale Parlamentului au decis să propună plenului reunit revocarea din funcţie a Avocatului Poporului, Renate Weber. Dacă plenul Parlamentului va vota respingerea rapoartelor, atunci Renate Weber va fi demisă.

Şedinţa celor două comisii a avut loc în absenţa parlamentarilor PSD şi AUR, care s-au retras, a notat Agerpres. În sală au mai rămas parlamentarii PNL, USR-PLUS și UDMR, care au votat împotriva rapoartelor de activitate.

„Având în vedere faptul că această şedinţă a comisiilor comune a fost una care s-a întâmplat peste noapte, fără a avea timpul necesar pentru a analiza aceste rapoarte atât de complexe şi detaliate şi a ne face o imagine corectă asupra activităţii instituţiilor vizate a fi audiate astăzi, grupurile reunite ale PSD se retrag de la dezbateri şi de la acest simulacru de şedinţă comună, pentru că noi ştim care va fi rezultatul”, a transmis social-democratul Nicuşor Halici la începutul reuniunii.

„Vreţi să schimbaţi Avocatul Poporului pentru că a avut dreptate de foarte multe ori, dreptate dată de Curtea Constituţională”, a adăugat acesta.

Cum s-a apărat Renate Weber

Avocatul Poporului a susținut la audieri că a preluat funcţia în luna iulie 2019, menţionând că la acea dată digitalizarea se afla la „nivelul anilor ’90”.

„La data la care am preluat această instituţie, din punctul de vedere al digitalizării, ea era pe la începutul anilor ’90. Angajaţii nu aveau nici adresă de e-mail oficială, nu exista conectivitate la internet. Lucrurile s-au schimbat foarte repede. În 2019, am avut 10.507 audienţe, 14.000 de petiţii, am răspuns la 10.000 de apeluri telefonice şi au fost 1.300 de sesizări din oficiu”, a declarat Weber, potrivit Hotnews.



Actualul Avocat al Poporului, Renate Weber, a fost numită în funcţie în iulie 2019.





