Platforma este descrisă ca primul „seif digital” european cu aplicabilitate globală, conceput pentru stocarea și protejarea documentelor, ideilor și conceptelor vizuale în condiții de maximă securitate.

Ce poți să păstrezi în seiful digital european

Utilizatorii pot păstra în siguranță mai multe tipuri de documente:

• Documente originale (acte de identitate, acte de proprietate auto, pentru casă, contracte de vânzare-cumpărare etc., certificate de naștere, diplome de absolvire: bacalaureat, licență, master etc.)

• Cartea de identitate a autoturismului

• Dosare medicale pentru tine și familia ta

• Fotografii

• Videoclipuri

• Filmări

• Texte

• Articole

• Cursuri, suporturi de curs, modele de curs etc.

• Cercetări și rezultatele acestora

• Creații artistice

• Idei

• Concepte grafice, logouri etc.

Cum se păstrează actele în seiful digital

Platforma se remarcă prin implementarea unui sistem complex de „seif digital personal”.

„Această abordare inovatoare oferă utilizatorilor multiple avantaje competitive: protecție juridică prin mecanisme de stabilire a „datei certe”, nivel superior de securitate și confidențialitate, precum și suport instituțional autorizat”, se arată în comunicatul InfoCons.

Arhitectura tehnologică include multiple niveluri de securitate cibernetică și introduce conceptul de „dată certă” pentru autentificarea și validarea temporală a fișierelor.

Enkivers se adresează atât persoanelor fizice, cum ar fi creatori de conținut, artiști și cercetători, cât și entităților juridice precum companii sau instituții publice.

Platforma funcționează ca un „container” digital criptat, cu protocoale avansate de autentificare.

Cât costă să îți ții actele în seiful digital

Românii pot accesa serviciul pentru o sumă cuprinsă între 30 și 50 de euro pe an, în funcție de tipul de abonament. Ei au posibilitatea de a deschide mai multe seifuri, în funcție de volumul de date.

„Se face un abonament anual, după aceea poți să-ți deschizi mai multe seifuri, dacă vrei mai multă cantitate. Eu cred că fiecare dintre noi, în calitatea noastră de cetățeni, persoane fizice sau persoane juridice, chiar și instituții publice, muzee, care vor să-și depoziteze anumite imagini cu anumite opere de artă, cu anumite lucruri pe care le doresc într-o securitate cibernetică la cel mai înalt standard (…) au astăzi un sistem simplu, facil, accesibil imediat și la îndemâna fiecăruia”, spunea recent Sorin Mierlea, președintele InfoCons.

Potrivit lui, seiful digital are „un grad de securitate și siguranță înalt, gestionat sub auspiciile unei autorități aproape publice, cum este ICI, aflată în coordonarea statului român”.

