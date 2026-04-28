Familia regală britanică a marcat un nou moment special: prințul Louis a împlinit 8 ani pe 23 aprilie. Cu această ocazie, Kate Middleton și prințul William au respectat tradiția și au publicat un nou portret al fiului lor cel mic.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Un portret natural, realizat în vacanță

Fotografia a fost realizată la începutul lunii, în timpul unei vacanțe de familie în regiunea de coastă Cornwall, un loc renumit pentru peisajele sale spectaculoase. Imaginea, surprinsă de fotograful Matt Porteous, îl arată pe micul prinț zâmbind, cu părul bătut de vânt, îmbrăcat într-un pulover albastru lejer.

Pe lângă fotografie, părinții săi au publicat și un videoclip în care prințul Louis apare jucându-se, făcând sport și bucurându-se de timpul petrecut pe plajă.

O tradiție regală respectată în fiecare an

Familia Wales obișnuiește să publice anual portrete cu cei trei copii ai lor – prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis – ca răspuns la urările primite din partea admiratorilor.

De-a lungul timpului, unele fotografii au fost realizate de profesioniști, însă Kate Middleton este cunoscută și pentru pasiunea sa pentru fotografie, fiind chiar ea autoarea multor imagini oficiale cu copiii.

Portretul de anul trecut a atras atenția printr-o schimbare simbolică: prințul Louis a apărut pentru prima dată purtând pantaloni lungi, renunțând la tradiționalii pantaloni scurți, specifici copiilor din familiile aristocrate britanice.

În plus, la una dintre primele apariții publice din acest an, el și fratele său, prințul George, au purtat costume elegante, asortate cu cel al tatălui lor, la slujba de Paște de la Capela St. George, din cadrul Castelului Windsor.

Planuri importante pentru familia regală

Anul acesta aduce și schimbări importante pentru familia Wales. Prințul George va împlini 13 ani și urmează să își continue studiile la o nouă școală, printre opțiuni fiind Eton College sau Marlborough College.

În același timp, părinții lor sunt preocupați să le ofere tuturor copiilor un viitor echilibrat, nu doar moștenitorului tronului. Potrivit unor surse apropiate familiei regale, prințul William își dorește ca și Prințesa Charlotte și prințul Louis să aibă independență și oportunități egale, evitând presiunile care vin odată cu statutul regal.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE