Ducele și Ducesa de Sussex au făcut publice două imagini de la botezul lui Archie pentru a sărbători aceste eveniment special din viața lor.

Una dintre acestea este o fotografie alb-negru în care bebelușul Archie apare în brațele mamei sale, Meghan, în timp ce tatăl său, Harry, îi îmbrățișează.

