Produsele ajung pe piețele europene

ONG-ul Prisoners Defenders, cu sediul la Madrid estimează că cel puțin 60.000 de deținuți sunt supuși muncii forțate, în închisorile cubaneze, relatează The Guardian.

Prizonierii din Cuba sunt forțați să muncească la producerea trabucurilor și a cărbunelui de marabu, vândute consumatorilor europeni, potrivit unui raport publicat luni de un ONG.

Produsele ajung, în principal, la consumatori din piețele europene. Cărbunele este expediat în principal către Spania, Portugalia, Italia, Grecia și Turcia și este etichetat drept „ecologic”, dar este „produs într-o stare de sclavie modernă absolută”, se arată în raport.

Ancheta a început după ce Tomoya Obokata, raportorul special al ONU privind sclavia, a prezentat Consiliului ONU pentru Drepturile Omului un raport privind munca forțată a prizonierilor în 2024. Ulterior, ONG-ul Prisoners Defenders s-a oferit voluntar să investigheze problema în Cuba.

Între aprilie și august 2025, au fost realizate interviuri cu 53 de persoane din 40 de închisori, selectate printr-un eșantion aleatoriu dintr-o populație totală de aproximativ 90.000 de deținuți și 37.000 de deținuți în regim deschis.

Muncă în condiții extenuante

Discutând cu prizonierii sau cu familiile acestora, ONG-ul a realizat un chestionar cu 61 de întrebări. Pentru a evita posibile consecințe, toți au rămas anonimi în raport. De asemenea, ONG-ul susține că în urma verificărilor efectuate se estimează că cel puțin 60.000 de persoane sunt supuse muncii forțate în închisorile cubaneze.

Toți respondenții au declarat că au fost forțați să lucreze „sub constrângere, amenințări, violență sau represalii”. De asemenea, 45% au declarat că „au suferit violență fizică în timpul muncii”.

„M-au obligat să car saci de cărbune, ceea ce mi-a provocat leziuni la umăr. Când am protestat, mi-au refuzat vizitele familiei timp de o lună”, spune o persoană în raportul ONG-ului.

„Suntem plătiți între 34 și 62 de cenți pe tonă de cărbune de marabu, pe care îl producem în întregime singuri”, a mai spus o persoană.

Producția de trabucuri, confirmată în cel puțin șapte închisori din Cuba

Un fost deținut intervievat de The Guardian sub condiția anonimatului a declarat că, dacă un prizonier refuza să muncească, „îi puneau o notă în dosar. Când venea momentul eliberării condiționate sau când primeai o vizită cu familia, foloseau acest lucru ca justificare pentru a-ți priva de drepturi”.

La închisoarea de maximă securitate Quivicán, cunoscută și sub numele de Aguacate, cel puțin 40 de deținuți au, se pare, un obiectiv de producție zilnică de 60 de trabucuri Habanos rulate manual – dar cota este luată în considerare doar dacă îndeplinește „standardele de calitate pentru export”.

Raportul precizează că a confirmat producția de trabucuri în cel puțin șapte închisori, implicând munca forțată a 505 deținuți, fiind produse 11.671.560 de trabucuri pe an, echivalentul a aproximativ 7,5% din producția națională anuală totală a Cubei.

Președintele organizației Prisoners Defenders, Javier Larrondo, a declarat că este dificil de știut sub ce mărci au ajuns bunurile la consumatori, deoarece au fost produse fără marcă de către deținuți.

ONG-ul a declarat că a înaintat raportul guvernelor și parlamentelor tuturor țărilor în care sunt consumate aceste produse, precum și ONU și Comisiei Interamericane pentru Drepturile Omului.

De asemenea, reprezentanții organizației afirmă că guvernul cubanez „trebuie tras la răspundere internațională pentru aceste crime”. Ei solicită deschiderea sistemului penitenciar pentru misiuni internaționale independente și interzicerea comerțului cu produse derivate din muncă forțată.

„Închisorile cubaneze nu sunt centre de reabilitare, ci spații de pedeapsă, control și exploatare. Iar transformarea lor structurală este o datorie față de demnitatea umană”, se arată în raport.

