Încă o problemă pe piața de asigurări. Fondul de Garantare nu plătește complet despăgubirile stabilite de instanțe. „Ce țară este aceea care nu plătește o hotărâre definitivă din justiție?” Premierul Ciucă, șocat și el

Într-un răspuns către transportatori, FGA susține că penalitățile decise de instanțe sunt în sarcina asigurătorilor pentru că nu sunt creanțe de asigurări în sensul definit de lege.

Datele prezentate de transportatori în discuția de la Guvern cu premierul Ciucă l-a surprins pe politician. „El a fost atât de șocat de efectele pe orizontala și pe verticala economiei, dar și de consecințele asupra oamenilor ale faptului că ASF nu a depistat la timp frauda Euroins, încât le-a reproșat direct celor de la ASF: Nu ați controlat nimic!”.

Conform datelor Libertății, consolidate de o firmă specializată în analiza justiției, Euroins avea 2,5% din toate procesele care se judecă în România, aici fiind luate în calcul procesele penale și civile, practic toate litigiile din țara noastră.

Vasile Ștefănescu, președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), susține că întreg sectorul de asigurări de răspundere civilă auto (RCA) este un „Caritas modern girat de autorități”.

„Un imens Caritas”

„Tot RCA-ul este un imens Caritas în România, un Caritas modern girat de autorități și făcut pe banii asiguraților și service-urilor. ASF-ul nu este în stare să supravegheze piața asigurărilor, deși i-am avertizat ani la rând, asigurătorii nu plătesc, stăm câte 2 ani prin instanță și apoi încă un an ca FGA să plătească după faliment”, acuză Ștefănescu.

Vasile Ștefănescu | Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

2,5% din toate procesele din România erau ale unei singure entități: Euroins

Numai Euroins a avut, în ultimii 4 ani, 102.000 de procese intentate companiei de către asigurați, conform unei investigații Libertatea. Este lider absolut în România. Nu în piața de asigurări, între toate entitățile din România.

Date recente, actualizate la 2023, arată că, înainte de insolvență, Euroins avea 2,5% din totalul litigiilor deschise în cadrul instanțelor noastre, fiind luate în calcul toate procesele, penale sau civile. „Gândiți-vă la costul suportat de justiție”, a spus unul dintre analiștii care au cercetat aceste cifre.

„Iar, când câștigăm procesele, FGA-ul nu plătește penalități și cheltuieli de judecată”

Statisticile au fost oferite redacției de o firmă de analiză a proceselor din justiție, care ne-a pus la dispoziție rapoartele detaliate.

„În tot timpul ăsta noi ne împrumutăm la bănci ca să rămânem în viață, plătim impozite, plătim salarii, plătim piese, plătim utilități, reparăm mașinile și le dăm drumul oamenilor să le ridice. Iar, când câștigăm procesele, FGA-ul nu plătește penalități și cheltuieli de judecată, deși noi avem costuri cu dobânzi și avocați.”, a explicat Vasile Ștefănescu, președinte COTAR.

Calculele unui patron: „Acei bani sunt pa!”

Gheorghe Tocaciu, proprietarul unui service din Baia Mare, spune că aceste cheltuieli nerecunoscute de FGA în falimentele asigurătorilor ajung, în cascadă, sume considerabile.

„Am 40 de dosare în instanță cu Euroins, iar la fiecare fază procesuală trebuie să fac un nou contract cu avocații. În total, am cheltuieli de judecată de 135.000 de lei. Acei bani sunt pa! FGA-ul nu-i plătește… Am dosare Euroins neplătite din 2020. Am stat 3 ani prin instanțe, acum o sa mai stau încă 2-3 ani la FGA. Dar în 2020 o sumă de 10.000 de lei avea o altă valoare. Atunci mă costa curentul 1.000 de lei pe lună, acum dau 3.900 de lei, atunci era pigmentul de vopsea 200 de lei kilogramul, acum este dublu”, arată patronul.

Premierul Ciucă, șocat și el

Zilele trecute, transportatorii au avut o întâlnire cu premierul Nicolae Ciucă. Cifrele puse pe masă l-au surprins. El a fost pus în fața consecințelor economice, dar și umane la scară socială.

Premierul Nicolae Ciucă | Foto: Hepta

După aceea, prim-ministrul a avut o întâlnire cu ASF. Potrivit unui martor ocular din echipa lui Ciucă, Cristian Roșu, vicele ASF pe sfera asigurărilor, „îi tot spunea premierului ce multe lucruri a făcut el ca să prindă pe Euroins”. Nervos, Ciucă i-a replicat: „Nu ați controlat nimic!”.

„E păcat că s-a ajuns la alb și negru. Nu e adevărat că ASF nu a făcut nimic, o groază de oameni au remarcat și raportat la timp, dar unii dintre șefi au tărăgănat lucrurile, protejând Euroins”, a explicat un specialist din ASF.

La ieșirea de la Guvern, Nicolae Ciucă a spus că e greu de înțeles cum de au avut loc două falimente.

Documentul care arată cum interpretează FGA legea

Libertatea a intrat în posesia unui document intern al FGA. Aceasta este o decizie de respingere a unor pretenții în cazul unui dosar de daună, deschis în cazul City Insurance.

În acesta se menționează că o creanță de asigurări este despăgubirea rezultată dintr-un contract de asigurări. Se adaugă primele datorate de asigurătorul debitor pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de acesta.

„Din interpretarea per contrario a normelor speciale cuprinse în Legea nr 213/2015 rezultă că Fondul de Garantare a Asiguraților este ținut să efectueze în limita plafonului de garantare (500.000 de lei pe dosar – n.r.) plăți ale indemnizațiilor/despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii, iar nu plăți ale penalităților de întârziere și a cheltuielilor de judecată stabilite în sarcina asigurătorului falit, acestea fiind determinate de atitudinea culpabilă a asigurătorului, care nu a înțeles să-și execute obligațiile la termenul scadent”, se explică în documentul Fondului de Garantare.

FGA nu preia ope legis obligațiile unui asigurător în faliment ceea ce implică o serie de consecințe juridice, printre care respingerea creanțelor care nu rezultă din contractele de asigurare, cum este cazul cheltuielilor de judecată sau a penalităților datorate de asigurători ca urmare a atitudinii culpabile a acestora. Document intern FGA:

Statul nu plătește

Avocatul Florin Iordache, care îl reprezintă pe Tocaciu în procesele privind daunele, a explicat pentru Libertatea ce înseamnă acest lucru.

„Practic, FGA trimite service-urile și păgubiții să se înscrie la masa credală. Doar că asigurătorul e deja în faliment și bani nu există”, spune acesta.

Acesta spune că nu există nicăieri scrisă în legislație negru pe alb o prevedere care să susțină acest lucru și că aceasta este doar interpretarea Fondului.

Conform legii 132/2017, legea care guvernează RCA, asigurătorii sunt obligați la plata de penalități de întârziere de 0,2% pe zi dacă nu își îndeplinesc obligațiile sau o îndeplinesc defectuos, inclusiv achitarea cu întârziere.

De asemenea, legea prevede în sarcina asigurătorului și plata cheltuielilor de judecată către persoana prejudiciată, în cazul în care soluția este favorabilă acesteia.

Conform avocatului, din moment ce acestea sunt trecute expres în legea RCA, atunci ar trebui ca sumele să urmeze principalul, fiind astfel inseparabile de despăgubire.

Cum explică Fondul de Garantare

Contactat de Libertatea, Fondul de Garantare a Asiguraților susține că instanțele de judecată și Înalta Curte de Casație și Justiție au reținut că penalitățile de întârziere, penalitățile și cheltuielile de judecată „nu constituie creanţe de asigurări și nu se pot recupera din disponibilitățile Fondului”.

„Sumele pretinse cu titlu de dobânzi legale şi cheltuieli de judecată stabilite în cadrul unui proces purtat cu societatea de asigurare, ce ulterior a intrat în faliment, nu au legătură cu raportul de asigurare, ci reprezintă despăgubiri pentru comportamentul culpabil al asigurătorului, cauza juridică a acordării acestor sume prin hotărâre judecătorească fiind aşadar diferită, întemeiată pe dispoziţiilor art. 1349 şi art. 1350 din Codul Civil. Pentru aceste sume, creditorii au posibilitatea înscrierii la masa credală a societății în faliment”, se arată într-un răspuns al Fondului de Garantare a Asiguraților pentru Libertatea.

Șeful COTAR, Vasile Ștefănescu, amendează explicațiile FGA: „Asigurătorii plătesc doar 20% din devize, iar pentru restul de 80% trebuie să ne judecăm. Ce țară este aceea care își permite să nu plătească o hotărâre definitivă din justiție?”.

În ultimii opt ani au intrat în faliment patru lideri de piață din domeniul RCA, respectiv Astra, Carpatica, City Insurance și Euroins.

