Dezvăluirea asupra întorsăturii neașteptate de la procesul lui Burnei a fost făcută de ziarista care de cinci ani urmărește acest subiect și a reușit sesizarea autorităților judiciare în cazul chirurgului, Luiza Vasiliu de la ”Casa Jurnalistului”.

Luiza Vasiliu a scris pe Facebook cum a fost dată de două ori afară din sala de judecată, alături de ceilalți ziariști, la termenul trecut și acum, în urma deciziei luate de judecătorul de caz.

„Judecătorul Marius Iulian Joita tocmai a declarat nepublic tot procesul în care Gheorghe Burnei e cercetat pentru mai multe fapte de luare de mită. Asta înseamnă că nici presa, nici publicul nu vor ști cum se judecă acest caz.

Motivația am primit-o zilele trecute pe mail într-o înșiruire de articole din Ghidul care reglementează relația mass media cu instanțele de judecată. Ca să fie protejați minorii implicați (nu sunt implicați ei, ci părinții lor), ca să fie protejată viața privată a inculpatului (nu știu cum în ce fel e ea pusă în pericol și de ce asta trebuie să le ia oamenilor dreptul constituțional de a fi informați corect într-o chestiune de interes public).

Am cerut Tribunalului București acces la dosar și lămuriri legate de felul în care se aplică articolele din Ghid pe cazul Burnei. Am încercat să argumentez de ce e un caz de interes public, de ce procesul unui funcționar public nu are motive să fie ținut departe de ochii oamenilor. Am primit doar „judecătorul își menține decizia”. Nu am primit acces nici la dosar. Nici eu, nici alți jurnaliști” a scris Luiza Vasiliu.

Cinci ani de investigații pentru Burnei

Jurnalista a explicat cum și-a dus investigația la capăt, timp de cinci ani, pentru ca tot ce a aflat ea și a publicat să se regăsească apoi și în ancheta procurorilor. Fostul chirurg ortoped de la Spitalul de Copii „Marie Curie”, doctorul Gheorghe Burnei, este judecat pentru că ar fi luat mită de 22 de ori, aproape 40.000 de lei și 3.250 de euro, de la părinții copiilor pe care i-a operat sau i-a consultat.

”Sunt deja cinci ani de când urmăresc cazul Burnei. Primii doi aproape în secret, umblând prin casele părinților, pe holuri de spital, prin cabinete medicale. În decembrie 2016 am publicat primele episoade despre experimentele doctorului Burnei, în speranța că o discuție publică despre cum a fost posibil ca atâția ani sistemul medical românesc să protejeze și să glorifice un doctor care și-a distrus pacienții ar putea face ca lucrurile astea să nu se mai repete.

Mă gândeam cât de important va fi să urmăresc procesul în justiție, ca să înțelegem cu toții cum încearcă statul să facă dreptate într-un astfel de caz. Dar, deocamdată, dreptul ăsta ne este refuzat.

Ancheta pe partea de experimente medicale continuă, în curând ar trebui să se decidă trimiterea în judecată. Dar, din pricina precedentului de la procesul de mită, e posibil ca și asta să se judece în spatele ușilor închise.

De asta, o să aflu ce mecanisme instituționale există pentru a contesta această decizie. Informațiile sunt ale noastre, ale tuturor, iar fără ele suntem, iar, extrem de vulnerabili” a mai scris reprezentanta ”Casei Jurnalistului”.

