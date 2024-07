Procesul poliţiştilor inculpați pentru torturarea unui tânăr. Agentul şef care a urinat pe bărbat: „A fost omorât, cineva a avut interes ca eu să fiu acuzat”

În august 2020, 9 poliţişti de la Secţia 16 din Bucureşti au sechestrat doi bărbaţi în maşinile de serviciu. Pe unul dintre ei, Ionuţ Ghiorghe, l-au dus pe un câmp şi l-au bătut fără milă. 34 de urme de lovituri a numărat legistul. După bătaie, acuză procurorii, Viorel Șeicaru, şeful poliţiştilor, a urinat peste victimă şi i-a spus: „Vezi, mă, ce poate să facă poliția română?”.

Răpit de poliţie şi bătut cu tomfele în tălpi

Pe 31 august 2020, după miezul nopţii, Ionuţ Ghiorghe, de 39 de ani, şi Teodor Gheorghe, de 51 de ani, treceau pe lângă gura de metrou „Eroii Revoluţiei”. Acolo era un filtru de poliţie, cu cei de la Secţia 16, coordonaţi de agentul şef Viorel Şeicaru.

Viorel Şeicaru

Cei doi au spus că au sărit în apărarea unui bărbat oprit la filtru, pentru că nu avea mască, şi că le-au reproşat poliţiştilor că nici ei nu poartă măşti de protecţie. Atunci, Şeicaru i-a înjurat pe cei doi, iar „în jurul lor s-au adunat mai mulți polițiști care i-au imobilizat la sol și încătușat”, arată procurorii, în rechizitoriu.

Ionuţ Ghiorghe a fost băgat într-o maşină de poliţie, iar Şeicaru l-a lovit cu pumnii, în timp ce un subaltern îl ținea, ca să nu se zbată, mai spun procurorii. Apoi, Şeicaru i-a dat bărbatului cu spray lacrimogen în față şi l-a lăsat în mașină, cu uşile închise.

Rechizitoriul mai arată că, peste câteva minute, Ionuţ Ghiorghe a fost dus, cu autospeciala poliţiei, în zona străzii Drumul Dealul Armanului, din sectorul 4, pe un teren viran de la marginea Bucureștiului. Şeicaru era însoţit de alţi cinci poliţişti, printre care şi două femei. Pe câmp, spun procurorii, Ghiorghe a fost scos din maşină, iar Viorel Şeicaru, Răzvan Lupu şi Dorin Nine l-au întins pe pământ şi au început să dea în el cu tomfele şi cu picioarele. Apoi, i-au scos adidaşii şi l-au lovit cu tomfele peste tălpi.

După epuizarea acestor violențe, inculpatul Şeicaru Viorel a urinat pe Ghiorghe Mihai Ionuţ, mai exact pe brațul său stâng și pe tricoul pe care îl purta, spunându-i în același timp «vezi, mă, ce poate să facă poliția română?». Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti:

Procurorii mai spun că Şeicaru a aruncat pe câmp telefonul bărbatului, apoi i-a vărsat peste faţă un pachet cu tutun, pe care-l găsise în buzunarul lui. După ce l-au descătuşat, polițiștii s-au urcat în mașini și au plecat, lăsându-l singur pe Ionuţ Ghiorghe. El a ajuns în oraş, după ce şi-a găsit telefonul pe câmp şi i-a trimis locaţia prietenului său.

Teodor Gheorghe a fost şi el încătuşat şi băgat într-o altă maşină de poliţie, a primit spray lacrimogen în faţă şi apoi agentul de poliţie Irina Gogoaşe l-a dus în cartierul Ferentari, unde l-a abandonat în zona „la șine”.

Finalul procesului, amânat din cauza caniculei

Dosarul polițiștilor de la Secţia 16 a ajuns la Tribunalul Bucureşti, în urmă cu 3 ani. Între timp, doi dintre poliţiştii inculpaţi, Irina Gogoaşe şi Răzvan Lupu, şi-au recunoscut vina şi au cerut să fie judecaţi în procedura simplificată.

Alţii, în declaraţiile făcute în faţa instanţei, au recunoscut bătaia aplicată lui Ionuţ Ghiorghe, iar unul dintre poliţişti a descris şi secvenţa în care Şeicaru urina peste victimă.

Joi, 16 iulie, trebuia să fie ultimul termen al procesului, însă şedinţa a fost scurtată, din cauza căldurii insuportabile din tribunal. Iar procesul poliţiştilor a fost cu toate uşile deschise, la propriu, pentru că doar curentul de aer mai putea reduce un pic din zăduful dinăuntru.

Agentul şef de poliţie Vasile Şeicaru venise pregătit să dea declaraţia de inculpat. Înarmat cu o sticlă de apă şi proaspăt tuns, el a purtat o cămaşă bleumarin cu mânecă lungă şi pantaloni din stofă gri, cu talie joasă.

Şi, în timp ce vorbea despre evenimentele din acea noapte, căuta cu ochii prin sală, să vadă reacţiilor foştilor subordonaţi, care acum sunt inculpaţi cu el în acest dosar.

„Nu am dat cu spray lacrimogen, nu am astfel de îndeletniciri”

„N-am fost niciodată sancţionat, în toată cariera mea de poliţist. Am avut doar calificative de «foarte bine» şi am fost premiat”, şi-a început declaraţia Şeicaru.

El a povestit instanţei că pe 31 august 2020, în jurul orei 1.00, au decis să facă un filtru rutier, „aşa cum făceam în fiecare seară. Trebuia făcute, pentru că în România poliţiştii sunt evaluaţi în funcţie de numărul constatărilor de infracţiuni. Dar nu era un filtru în contextul pandemiei, pentru că atunci nu exista obligaţia de a purta mască”.

Şeicaru susţine că, la filtru, el n-a coborât din maşină pentru că „eram obosit, a doua zi, pe 1 septembrie, urma să plec şi în concediu. Aveam geamul ridicat, pentru că afară era foarte cald, iar colega mea, Stancu Elisabeta, îmi aducea documentele şoferilor opriţi în trafic, iar eu notam datele în agendă sau făceam poze cu telefonul. Nu eram atent la ce se întâmplă afară. Dar, la un moment dat, a venit la mine Lupu Răzvan şi mi-a zis că sunt doi indivizi, morţi de beţi, care tulbură liniştea publică, îi provoacă pe colegii noştri şi e doar o chestiune de timp până vor face scandal”.

Cei doi indivizi erau Ionuţ Ghiorghe şi Teodor Gheorghe. Şeicaru a coborât din maşină şi a văzut cum Teodor „era încătuşat pe botul maşinii. Nu era agresiv, ne adresa injurii. I-am făcut un control corporal”.

Ionuţ Ghiorghe

„Aţi pulverizat spray lacrimogen?”, l-a întrebat judecătoarea Cristina Mihalache. „Nu am avut niciodată asupra mea, în toată cariera mea, spray lacrimogen. Nu am astfel de îndeletniciri şi nici nu am văzut vreun alt coleg pulverizând”.

„I-am solicitat să se liniştească, că o să-l duc la domiciliu”

Între timp, Ionuţ Ghiorghe fusese deja băgat într-o autospecială de poliţie. „Mi-au spus că era recalcitrant”, spune Şeicaru, „că a sărit la bătaie şi că n-au apucat să-i facă controlul corporal. Am urcat şi am observat că mirosea a alcool şi avea un comportament specific consumatorilor de droguri, adică pupilele dilatate şi altele… Ne ameninţa şi ne spunea că fratele lui e membru în Gruparea Sportivilor (un clan interlop din Bucureşti – n.r.). La controlul corporal, i-am găsit cartea de identitate. Apoi, i-am solicitat să se liniştească, că o să-l duc la domiciliu”.

„Adică, acasă la el?”, s-a mirat judecătoarea. „Precizez că în astfel de cazuri nu există procedură pentru ca astfel de persoane să fie conduse la sediul poliţiei sau la spital, şi orice fac poliţiştii la acest moment, fac pe cutumă. El s-a liniştit puţin şi mi-a zis că nu vrea acasă, dar să-l las la nişte prieteni care locuiau în barăci, la stadionul Energoutilaj. I-am spus să stea liniştit, că-l duc acolo. Am zis să-l sancţionez contravenţional”.

„I-aţi dat cu spray lacrimogen?”, întreabă judecătoarea, din nou. Şeicaru spune că nu, dar a coborât din maşină, explică el, pentru că i-a auzit pe unii colegii spunând că au fost loviţi. „Am lăsat la latitudinea lor să decidă dacă vor întocmi acte pentru infracţiunea de ultraj, iar ei n-au zis nici că vor, nici că nu vor. Am plecat spre maşina mea şi le-am zis lui Nine Dorin, Lupu Răzvan şi Radu Patrick să vină după autoutilitara mea. Nu le-am zis unde merg”.

Postare Ionuț

„A vrut să-mi dea cu capul în gură, m-am ferit”

În creierii nopţii, în plină pandemie de COVID, patru autospeciale de poliţie mergeau în convoi, una după alta, doar ca să ducă un tânăr recalcitrant, care-i lovise pe unii dintre poliţişti, la prietenii lui, în barăcile de lângă stadion.

„Am ajuns în zona Electroutilaj”, spune Şeicaru, „şi am parcat maşinile într-un loc care duce către cartierul nou din Jilava şi un depou de locomotive. Precizez că nu e o zonă părăsită, strada Drumul Dealu Armanului e extrem de circulată. L-am scos din autospecială, l-am întors, pentru a-i scoate cătuşele, şi imediat după, a devenit violent”.

În sala de judecată, agentul şef de poliţie descrie tot ce a îndurat. „A vrut să-mi dea cu capul în gură, m-am ferit, şi apoi mi-a dat cu piciorul în zona genitală, dar am parat. A încercat să mai lovească, l-am împins puţin, şi atunci am văzut că, pe bancheta din spate, îi căzuse portofelul. Am încercat să i-l înmânez, mi-a dat cu piciorul peste mână şi am scăpat portofelul pe jos. Noi am urcat în autospeciale şi l-am lăsat vorbind la telefon”, susţine Viorel Şeicaru.

Spune că a declarat altceva „pe fondul stării emoţionale şi al oboselii”

„Declaraţia dumneavoastră de acum e diametral opusă faţă de cea dată în timpul urmăririi penale. Cum explicaţi asta?”, vrea să ştie judecătoarea.

„Eu şi colegii mei am căzut într-o capcană întinsă de anchetatori şi de avocaţii pe care-i aveam la acel moment”, spune Şeicaru. El povesteşte că în ziua în care erau propuşi pentru arestarea preventivă, fiind în boxa acuzaţilor, a auzit avocaţii sfătuindu-i pe colegii lui: „Desființați-l pe Şeicaru, spuneţi că vă era teamă de el, că e un om rău, spuneţi că el e unicul vinovat”.

„Mie, avocatul mi-a zis că dacă o să-l supăr pe domnul judecător, o să-mi dea arestare”, susţine Viorel Şeicaru. „Aveam 50 de ore de nesomn şi, pe fondul stării emoţionale şi al oboselii, am dat acea declaraţie. Nu am conştientizat atunci ce înseamnă ea, pe fondul cauzei”, se apără azi poliţistul.

Procurorul de şedinţă a vrut să ştie dacă „există procedură, ca poliţia să ducă un om acasă sau pe un şantier, şi să-l lase acolo”. „Nu există aşa ceva, poliţiştii improvizează”, spune Şeicaru.

„Dacă aş urinat pe el, ar fi fost o probă indubitabilă”

Au urmat întrebările avocatului care-i reprezintă în proces pe părinţii lui Ionuţ Ghiorghe.

Avocat: În ce zonă a corpului l-a lovit inculpatul pe tânăr, atunci când s-a apărat, după cum susţine el, în această variantă a declaraţiei?

Viorel Şeicaru: Nu l-am lovit, cu toate că, potrivit manualului de bune practici, puteai folosi, ca poliţist, pumni, coate, genunchi…

Avocat: Atunci cum vă explicaţi că Ionuţ Ghiorghe avea pe corp lovituri care au necesitat 25-30 de zile de îngrijiri medicale şi vânătăi, inclusiv la tălpile goale?

Viorel Şeicaru: Având în vedere că, până când a sunat la 112 a trecut perioadă îndelungată, de pe 31 august, ora 1.00, şi până în seara de 1 septembrie, orice se putea întâmpla. Un om care e agresat pe stradă sună la 112 imediat.

„Aţi urinat pe el?”, a vrut să ştie tatăl lui Ionuţ Ghiorghe. „Dacă aş fi făcut asta”, i-a răspuns Şeicaru, „ar fi fost o probă indubitabilă. Nu am urinat”.

Ambele victime au murit, înainte de finalizarea anchetei

În 2021, în cursul anchetei, ambii bărbaţi care au fost agresaţi de poliţie s-au stins din viaţă. Teodor Gheorghe a decedat la spital, pe 16 martie, din cauza unui cancer pulmonar.

Pe 26 martie 2021, Ionuț Ghiorghe a fost găsit mort în locuința unui apropiat, iar raportul medico-legal a stabilit că el a murit în urma unei supradoze.

Mormântul lui Ionuț Ghiorghe

La termenul din 16 iulie al procesului, poliţistul Viorel Şeicaru a declarat că el consideră că „cei doi au fost omorâţi. Am făcut şi plângere la Parchet pentru asta şi am dat acolo toate detaliile. Cineva a avut un interes ca eu să fiu acuzat. Nu ştiu cine, dar Clanul Sportivilor face ce doreşte… Eu cred că au fost omorâţi, pentru ca ei să nu se mai poată prezenta la audieri”.

Ultimul termen de la Tribunal, pe 16 septembrie

În acest dosar, Viorel Şeicaru e acuzat de lipsire de libertate în mod ilegal, tortură şi instigare la lipsire de libertate. El lucrează în continuare în Poliţie şi e pus la dispoziţie, până când judecătorii vor da verdictul final.

Tribunalul Bucureşti a fixat următorul termen al procesului pentru data de 16 septembrie, când vor fi audiaţi tatăl şi fratele lui Ionuț Ghiorghe, iar apoi se vor depune concluzii pe fondul cauzei. Asta înseamnă că instanţa va rămâne în pronunţare şi va anunţa data când va da primul verdict.

Dosarul în care sunt acuzaţi poliţiştii de la Secţia 16 a fost trimis în instanţă în iulie 2021. MAI, IGPR, Poliţia Capitalei şi Secţia 16 sunt părţi responsabile civilmente, adică pot fi obligate la plata daunelor către rudele lui Ionuț Ghiorghe, dacă instanţa va decide că inculpaţii sunt vinovaţi.

La proces, MAI a anunţat că va cere, la rându-i, daune în valoare de 45.000 de lei, pentru că a suferit un „prejudiciu de imagine produs prin comiterea faptelor”.

Alte cazuri în care polițiștii sunt acuzați de abuzuri

Cazul acesta nu e singurul în care au fost reclamate abuzuri din partea Poliţiei Române sau a polițiștilor locali, subordonați primăriilor:

● În noaptea de 22 aprilie 2020, Alexandru Găzdac, un tânăr de 37 de ani, a murit după ce a fost împușcat de polițiștii de la Secţia 5 din Bucureşti. Ei fuseseră chemați pentru că tânărul era confuz şi umbla prin bloc, îmbrăcat doar în boxeri. Poliţiştii spun că Alexandru i-a ameninţat cu un cui. Libertatea a relatat pe larg despre acest caz. Luna trecută, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a decis, pentru a doua oară, clasarea dosarului.

● Pe 16 aprilie 2021, Zaharia Barbu, un bărbat de 63 de ani, a murit într-o autogară din Pitești, după ce a fost pus la pământ de trei polițiști. A fost dat cu capul de pământ, iar doi agenți s-au urcat cu picioarele pe el. La scurt timp, bărbatul a intrat în stop cardio-respirator și a murit. Au fost trimişi în judecată doi dintre agenții de poliție implicați în incident, iar dosarul se judecă la Tribunalul Argeș.

● Pe 14 iulie 2023, Mircea-Vișan Muzsunye, 32 de ani, zis Vișinel, a fost încătușat de polițiștii locali din Arad și dus în sediul poliției, unde „i s-a făcut rău”. A murit a doua zi. Legiştii au stabilit că tânărul a suferit o moarte violentă, având multiple traumatisme și contuzii, care ar fi putut fi produse prin loviri multiple repetate, cu corpuri dure şi contondente. Polițistul local Florin Nicolae Liber a fost trimis în judecată, sub acuzaţia de tortură urmată de moartea victimei. Procesul se judecă la Tribunalul Arad.

● În noaptea de 18 septembrie 2023, Eduard Giosu, un tânăr de 30 de ani, a ajuns la spital, în comă, şi apoi a decedat, după ce a fost imobilizat de poliţiştii de la Secţia 17 din București. Familia acuză că polițiștii l-au lovit în zona capului, provocându-i leziuni care au dus la moartea tânărului. Săptămâna trecută, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus clasarea dosarului.

