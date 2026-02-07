Următorul termen de judecată, în martie

Principalul inculpat este Gelu Cazacioc, patronul firmei de incinerare implicate și, totodată, consilier local PSD din localitate, trimis în judecată de procurori în septembrie 2021.

La finalul anului 2023, Cazacioc a fost condamnat în primă instanță la patru ani de închisoare cu executare pentru infracțiunea de eliminare de deșeuri cu încălcarea dispozițiilor legale, faptă susceptibilă de a produce daune semnificative mediului. Procurorii au găsit bălți de sânge și amoniu de 30 de ori mai mult decât valoarea admisă

Teoretic, Cazacioc trebuie să ardă, conform contractului, carcasele de animale, dar a ales varianta îngropării, pe terenul de 7 hectare din apropierea incineratorului, provocând un dezastru ecologic, la câteva sute de metri distanță de apele Dunării. „Când plouă e pericol, deoarece terenul e deasupra și se scurge spre fluviu”, a spus în 2021 unul dintre localnicii intervievați de reporterii Libertatea.

La incineratorul administrat de societatea Cazacioc&Co se aduceau stârvuri de vaci, porci și cai din toată Moldova și Dobrogea, inclusiv o parte a oilor înecate în Portul Midia. Firma din spatele dezastrului ecologic încă funcționează, raportând pentru anul 2024 un profit de 500.000 de lei. 

La vremea respectivă, pe lângă deschiderea dosarului penal, compania a primit o amendă penală de peste 133.000 de lei.

Atât Gelu Cazacioc, cât și Ministerul Mediului au formulat atunci apel împotriva sentinței, astfel că dosarul a ajuns pe rolul Curții de Apel Constanța. 

Următorul termen de judecată este stabilit pentru data de 6 martie 2026.

200.000 de tone de carcase cu animale moarte, îngropate ilegal în 10 ani

Procurorii arată că, pe parcursul unui deceniu, între 2011 și 2021, Gelu Cazacioc a coordonat și condus direct activitatea societății, acționând cu intenție directă în vederea eliminării ilegale a deșeurilor de origine animală. 

Un barbat in costum army, cu doua pasari vanate in maini
Gelu Cazacioc

Potrivit anchetatorilor, pe terenurile din zona amplasamentului au fost eliminate ilegal aproximativ 200.000 de tone de carcase de animale moarte, deșeuri care, conform autorizațiilor și legislației în vigoare, trebuiau neutralizate exclusiv prin incinerare completă.

În realitate, instalația de incinerare operată de societate era improprie atât din punct de vedere tehnologic, cât și sub aspectul capacității, neavând posibilitatea reală de a procesa volumele declarate. 

În acest context, deșeurile ar fi fost eliminate prin îngropare directă în sol, abandonate pe terenuri adiacente și incendiate în mod necontrolat, cu încălcarea flagrantă a normelor de protecție a mediului, generând un pericol concret de producere a unor daune semnificative asupra mediului înconjurător.

Mirosul cadavrelor a ajuns la kilometri distanță

Anchetatorii arată că aceste practici au dus la scurgeri necontrolate de levigat rezultat din putrefacția cadavrelor, care s-a infiltrat în sol și în pânza freatică. 

Analizele de laborator au confirmat prezența unor substanțe și bacterii periculoase pentru sănătatea publică și pentru mediu.

Potrivit procurorilor, faptele nu au fost izolate, ci s-au repetat ani la rând, având efecte grave și de lungă durată: terenul a fost degradat aproape ireversibil, apele subterane au fost contaminate cu amoniu și alți compuși toxici peste limitele admise, iar aerul a fost poluat pe o rază de mai mulți kilometri, inclusiv în comuna Smârdan și în localitățile din apropiere.

Cazacioc a beneficiat de intervenția șefului Gărzii de Mediu

Gelu Cazacioc a fost trimis în judecată în 2022 pentru furt de energie electrică, alături de fostul șef al Gărzii de Mediu Tulcea Nicolae Acceleanu. Procurorul Teodor Niță a subliniat că Acceleanu a intervenit „aberant” în favoarea lui Cazacioc, cerând companiei de electricitate să nu deconecteze incineratorul pe motiv că ar fi un „obiectiv de interes național”.

Nicolae Acceleanu, fostul șef al Gărzii de Mediu Tulcea
Nicolae Acceleanu, fostul șef al Gărzii de Mediu Tulcea

Cazacioc era atunci acuzat că a furat energie, a deteriorat echipamentele Enel și a improvizat instalații clandestine pentru a evita plata curentului. În paralel, Acceleanu era acuzat de fals intelectual, pentru că a cerut reconectarea incineratorului pe motive inventate.

Enel descoperise încă din martie 2019 că incineratorul era branșat ilegal, transformatorul de putere fusese înlocuit cu improvizații care ocoleau contoarele. În martie 2021, Cazacioc a fost prins în flagrant delict folosind același sistem.

Deși incineratorul fusese debranșat, Acceleanu a intervenit și a obținut reconectarea printr-o adresă oficială, justificând-o cu afirmații „aberante”, care nu aveau legătură cu atribuțiile sale. Procurorul Niță a arătat că șeful Gărzii de Mediu a acționat astfel pentru a-l favoriza pe Cazacioc, care continua să folosească energia electrică. 

Complicitățile locale descoperite în urmă cu cinci ani de reporterii Libertatea se întind și pe filieră politică. Patronul Cazacioc era, la vremea respectivă, consilier PSD, iar primarul l-a cununat pe adjunctul Gărzii Naționale de Mediu

Condamnarea primită de Cazacioc pentru furt de energie

Curtea de Apel Constanța a decis rejudecarea dosarului privind furtul de energie electrică și deteriorare/modificare fără drept a echipamentului de măsurare a energiei electrice de la incineratorul din Smârdan.

Judecătorii au constatat în aprilie 2025 prescripția răspunderii penale pentru Gelu Daniel Cazacioc și SC Cazacioc & Co SRL în privința mai multor fapte comise în perioada 2019-2021.

De asemenea, Nicolae Acceleanu a fost achitat atât pentru infracțiunea de fals intelectual, cât și pentru complicitate la infracțiunea de furt.

În ceea ce îl privește pe Gelu Cazacioc, instanța a procedat la contopirea pedepselor aplicate pentru infracțiunile concurente rămase în cauză, stabilind pedeapsa cea mai grea de 6 luni de închisoare, la care a adăugat un spor de două luni, rezultând o pedeapsă finală de 8 luni de închisoare cu amânare.

Pentru firma sa, SC Cazacioc & Co SRL, judecătorii au stabilit o amendă totală de 20.000 de lei.

Arhitectul-şef al sectorului 5 și alte două persoane, reținute după perchezițiile DNA la Primăria Sectorului 5 din Bucureşti
Știri România 07:57
Arhitectul-şef al sectorului 5 și alte două persoane, reținute după perchezițiile DNA la Primăria Sectorului 5 din Bucureşti
Cine este Adrian Cocoș, care conduce Primăria Sectorului 3 cât timp Robert Negoiță este suspendat prin decizia DNA
Știri România 06 feb.
Cine este Adrian Cocoș, care conduce Primăria Sectorului 3 cât timp Robert Negoiță este suspendat prin decizia DNA
Cine este bărbatul alături de care Andreea Antonescu a apărut pe plaja din California. Artista a făcut senzație în costum de baie
Stiri Mondene 09:00
Cine este bărbatul alături de care Andreea Antonescu a apărut pe plaja din California. Artista a făcut senzație în costum de baie
Roxana Hulpe, anunț oficial după decizia luată de PRO TV în privința ei și a lui Cosmin Stan: „Lume aflată într-o continuă schimbare"
Stiri Mondene 08:50
Roxana Hulpe, anunț oficial după decizia luată de PRO TV în privința ei și a lui Cosmin Stan: „Lume aflată într-o continuă schimbare”
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă"
GSP.ro
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!"
GSP.ro
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
Dosarul lui Călin Georgescu s-a blocat din cauză că doi judecători se contrazic pe o decizie
Politică 06 feb.
Dosarul lui Călin Georgescu s-a blocat din cauză că doi judecători se contrazic pe o decizie
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
Politică 06 feb.
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
