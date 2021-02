Complicitățile dezastrului ecologic din malul Dunării. Patronul e consilier PSD, iar primarul l-a cununat pe adjunctul Gărzii Naționale de Mediu!

Patronul incineratorului care adăpostește un cimitir al animalelor în Smârdan, Gelu Cazacioc, este consilier local PSD la Primăria Smârdan. Iar primarul PSD Vasile-Petrică (Lică) Mărculescu este nașul de cununie al fostului șef al Gărzii Naționale de Mediu, Marius Octavian Popa, actual comisar adjunct al Gărzii din România, născut și el în Smârdan. Comunitatea în care se derulează acțiunea e una mică, de circa 1.000 locuitori.

Gelu Cazacioc, după o vânătoare de fazani | Foto: Facebook

Revenit din Statele Unite pentru a duce mai departe afacerea tatălui său, Gelu Cazacioc a câștigat, toamna trecută, cel de-al treilea mandat de consilier local.

Mai întâi fusese de la USL. Apoi, de la PNL. În septembrie a fost trecut al treilea pe lista consilierilor locali PSD, cap de listă fiind cel care și-a reconfirmat scaunul de primar, Vasile-Petrică „Lică” Mărculescu.



Cum PSD a câștigat 8 din cele 9 mandate de consilier local la Smârdan, Cazacioc a intrat fără probleme în Consiliul Local. Și nu e singurul membru al familiei care a reușit asta.

O familie de consilieri locali

A șaptea pe listă este, conform agregatorului folosit de site-ul votcorect.ro, Adriana-Laura Cazacioc, soția lui Viorel Cazacioc. Viorel Cazacioc este celălalt acționar al firmei care deține incineratorul lângă care s-a format cimitirul leșurilor.

581 dintre cei 935 de alegători înscriși pe listele din Smârdan au votat în septembrie la alegerile locale.

La rândul său, primarul din Smârdan, tot PSD, fost PNG, Lică Mărculescu, a ieșit cu aproape 90% din voturi, fiind la al patrulea mandat.



Primarul: „Ce să-i fac, să-i dau în cap pentru că a greșit?”

Contactat de Libertatea, edilul a spus inițial că este „de patru zile în concediu, știți ce zăpadă bună este în Poiana Brașov?”, și că nu are cunoștință de cimitirul animalelor.

Lică Mărculescu, primarul din Smârdan | Foto: tulceapress.ro

Apoi, Mărculescu a revenit și a spus că a discutat în urmă cu aproximativ o lună cu Gelu Cazacioc despre leșurile îngropate lângă incinerator, dar că acesta l-a asigurat că face asta doar temporar, pentru că s-a ars un injector și incineratorul nu mai funcționează la aceeași capacitate.



Noi am mai avut sesizări, dar primăria nu are ce să facă în acest caz. Am trimis sesizările mai departe, la Garda de Mediu Tulcea, inclusiv anul trecut. Ne-au zis că mirosul nu este de la incinerator, ci de la stația de epurare din Brăila. Lică Mărculescu, primar Smârdan:

El a recunoscut că este „în relații bune” cu patronul firmei, dar că sunt „doar prieteni din conjunctură”. „Da, așa este, e consilier local, suntem colegi de partid. Dar ce să-i fac acum, să-i dau în cap pentru că a greșit?”, a mai spus primarul.



Adjunctul Gărzii Naționale de Mediu e finul primarului

Pe lângă apropierea de familia Cazacioc, Vasile Mărculescu are și alte legături la nivel înalt.

E nașul de cununie al consăteanului Marius Octavian Popa, zis Popicu, fost șef al Gărzii Naționale de Mediu între 2007 și 2008 și apoi comisar adjunct din 2017. El a avut și atribuții de comisar-șef în momentul în care postul respectiv era vacant.



Imagine de la nunta lui Popa, cu familia Mărculescu ducându-i la altar pe șeful de la Garda de Mediu și pe soția sa

Conform ziarului Puterea, el a fost promovat în timpul lui Crin Antonescu – tot profesor de istorie din Tulcea – și a rămas adjunct și după ce Ludovic Orban a numit-o comisar șef pe Artemisa Gătej.



Șeful Gărzii, școlit la Școala SRI



CV-ul lui ”Popicu” arată că a devenit șeful de cabinet al lui Crin Antonescu încă din 1994, când era în anul 3 de facultate. Absolvent de istorie, acesta a făcut câte un master la Universitatea Ecologică și la Institutul Agronomic București, însă are și studii la deja celebrul Colegiu Național de Informații.



Fost PNL, trecut apoi la ALDE, Popa a fost deputat între 2008 și 2016, iar în 2007-2008, șef sau adjunct (2017-prezent) la Garda Națională de Mediu.

Popa: „Nu m-am implicat, ca să nu nasc suspiciuni”

„Îl cunosc personal pe Cazacioc, am fost colegi de partid, l-am cunoscut foarte bine și pe tatăl său. Nu mă consider un apropiat al patronului, nu văd de ce aș fi. Relația noastră, ca și cea pe care am avut-o cu nașul meu (primarul din Smârdan, Vasile Mărculescu – n.r.), s-a răcit după ce a trecut la PSD”, a declarat Marius Popa pentru Libertatea.

Nu m-am implicat în acest caz și nici nu am întrebat prea multe despre controlul la Smârdan, tocmai ca să nu nasc suspiciuni. Marius Popa, adjunctul Gărzii Naționale de Mediu:

Despre îngroparea cadavrelor, autoritățile de mediu ar fi putut afla doar în urma unei sesizări, a mai spus directorul adjunct al Gărzii de Mediu. El a explicat că la un incinerator inspectorii verifică în primul rând capacitatea de incinerare, dar nu a putut explica de ce firma lui Cazacioc are o capacitate de ardere mai mică decât cea declarată.



„Nu știm nici de când datează cimitirul. Nu știu nici de ce a făcut asta. Probabil a vrut să facă o economie la gaze sau a primit o cantitate mai mare de cadavre, pe care nu a avut unde să le depoziteze. Nu mă pot pronunța”, a spus Popa.

