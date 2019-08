De Mihai Niculescu,

Procurorii DIICOT delegați la Caracal intenționează să sesizeze forul avocaților cu privire la avocatul Tonel Pop, susțin surse judiciare citate de Mediafax.

Avocatul susține că intenția anchetatorilor e total nejustificată pentru o poză făcută cu combinezonul „haios și deosebit”. Ulterior, a șters fotografia, a spus avocatul familiei Melencu.

Avocatul ar fi făcut mai multe fotografii în câmpul infracțional, în „casa ororilor” a lui Gheorghe Dincă și ar fi făcut și un selfie, îmbrăcat în combinezon. Ulterior, acesta a fost îndepărtat de la cercetări, arată sursele citate.

De cealaltă parte, avocatul Tonel Pop a declarat jurnaliștilor că procurorul de caz nu îi mai permite accesul la anchetă pentru că anchetatorii nu vor ca acesta să anunțe în presă detaliile.

Pop a mai spus că a rugat un anchetator să îi facă o singură fotografie în cort, departe de spațiul unde se efectuau percheziții, iar faptul că nu i se mai permite accesul la anchetă nu are legătură cu poza.

„Am cerut șefului criminaliștilor de aici să-mi facă o fotografie cu combinezonul pentru că era haios, au făcut o fotografie în fața prelatei. Cu combinezonul.(…) Pentru că era haios. Dânșii au făcut o poză pe o prelată. Nu se vede nicio frunză. (…) Era haios cu combinezonul cu toate, cu mănuși și am vrut să fac o poză cu acel costum deosebit. Acea fotografie nu e în câmpul delimitat, ci e la cort. Eram la 30 de metri, nu în câmpul infracțional. Au găsit un pretext, pretextul a fost înainte de a face poza, nu are legătură una cu alta. (…) Am șters, au șters și dânșii, a fost un pretext”, a declarat avocatul.

