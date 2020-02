De Cătălin Schipor,

Teodor Niță, procurorul de caz, spune că acest lucru se întâmplă pentru că România are prețuri mici pentru depozitarea deșeurilor. În plus, Agenția de Mediu nu are un laborator autorizat care să efectueze verificări.

Transporturile au trecut prin trei porturi înainte de a ajunge în Constanța

Pe 20 februarie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, polițiștii de frontieră în cooperare cu lucrători din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Garda de Mediu, Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud Agigea și Direcția de Sănătate Publică Constanța au controlat 16 containere descărcate de pe o navă, pavilion Olanda, sosită din direcția Marea Britanie, în Portul Constanța Sud Agigea.

Deșeuri sosite în România ca marfă second hand. Foto: Poliția de Frontieră

”Transporturile nu vin de la expeditor direct către noi, au oprit în trei porturi. Au fost descărcate, reîncărcate, probabil că să li se piardă urma, nu știu, e doar o presupunere, nu vreau să fac afirmații hazardate. Ultimul episod a fost dintr-un port din Turcia, au încărcat pe această navă care a sosit în Portul Constanța”, a declarat procurorul Niță.

Procurorul Niță a explicat de ce atunci când Marea Britanie era în UE aceste transporturi erau mai greu de descoperit.

”Când ești în afara UE sunt operațiuni de import-export clasice. În interiorul UE nu sunt export-import clasice, au alt statut juridic, au alte proceduri”.

Problemă explozivă

”Problema este la nivel general pentru că datorită unor probleme de reglementare, așa cum am spus, România are o mare problemă care va deveni explozivă în curând. Cu ocazia celei de-a opta runde de evaluare făcută de experții Consiliului Europei, chestiune care se regăsește într-o recomandare a Consiliului Europei, statul român a fost obligat să ia anumite măsuri pe linia de protecția mediului. Nici una dintre aceste măsuri nu s-a implementat. E adevărat, termenul de finalizare a implementării este mai 2020. Să sperăm că în cele trei luni care mai sunt vor fi implementate, dar eu mă îndoiesc pentru că nu văd nimic pregătitor. Asta înseamnă că în curând România va fi invadată de gunoaie dacă nu se iau măsuri”, a mai spus procurorul Niță.

Deșeuri sosite în România ca marfă second hand. Foto: Poliția de Frontieră

17-20 de euro, tona de depozitare

O altă problemă adusă în atenție de procurorul Teodor Niță este prețul tonei de depozitare. „Tona de depozitare, prețul tonei de depozitare deșeuri în România e foarte mic, 17-20 euro, o sumă infimă. În Anglia, spre exemplu, este 500 de euro. Și atunci, presupunând cu toate cheltuielile inerente că îți timite marfă la depozitare la 20 de euro, o ajunge cu transport cu tot și cu ce o mai fi acolo la 50-60 de euro. Ori față de 500 cu 50-60 suntem atractivi economic. Cu ocazia acestei runde de evaluare, Comisia de experți a Consiliului Europei a spus foarte clar, actualizați, echivalați prețurile de depozitare, ca să nu mai fiți atractivi economic pentru transporturile de deșeuri. Nu s-a întâmplat absolut nimic și este normal ca operatorul economic să trimită acolo unde poate să depoziteze gunoaie, adică la noi”.

Surse din cadrul anchetatorilor au precizat că în urma verificărilor s-a stabilit că toate deșeurile erau tratate chimic cu o substanță toxică.

A fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de exportul sau importul de deșeuri cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală.

