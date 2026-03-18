Datele de la Institutul Național de Statistică (INS) arată că în 2025 producția internă de țiței a scăzut cu 7,5%, acoperind doar 22% din necesarul de consum. Restul a fost completat prin importuri.

După 1990, țara noastră a pierdut statutul de jucător important în industria petrolieră, producția internă scăzând de aproape trei ori.

De ce a scăzut producția de petrol în România

Multe zăcăminte au fost exploatate intensiv și se apropie de epuizare, explică geologii

De asemenea, sondele vechi necesită costuri ridicate de întreținere

Investițiile în noi exploatări sunt descurajate de un regim fiscal neatractiv.

În încercarea de a revigora sectorul, Agenția Națională pentru Resurse Minerale a emis, în ultimii ani, zece permise de prospecțiune pentru patru companii private.

De asemenea, sunt vizate mai multe perimetre de explorare în Muntenia, Moldova, Banat, Crișana și Marea Neagră. Totuși, chiar dacă s-ar descoperi zăcăminte importante, procesul de exploatare ar necesita timp considerabil pentru a deveni operațional.

Prețul la benzină și motorină a crescut din nou, miercuri, 18 martie 2026, în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța, motorina premium apropiindu-se de pragul de 10 lei per litru.

