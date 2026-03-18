Datele de la Institutul Național de Statistică (INS) arată că în 2025 producția internă de țiței a scăzut cu 7,5%, acoperind doar 22% din necesarul de consum. Restul a fost completat prin importuri.
După 1990, țara noastră a pierdut statutul de jucător important în industria petrolieră, producția internă scăzând de aproape trei ori.
De ce a scăzut producția de petrol în România
- Multe zăcăminte au fost exploatate intensiv și se apropie de epuizare, explică geologii
- De asemenea, sondele vechi necesită costuri ridicate de întreținere
- Investițiile în noi exploatări sunt descurajate de un regim fiscal neatractiv.
În încercarea de a revigora sectorul, Agenția Națională pentru Resurse Minerale a emis, în ultimii ani, zece permise de prospecțiune pentru patru companii private.
De asemenea, sunt vizate mai multe perimetre de explorare în Muntenia, Moldova, Banat, Crișana și Marea Neagră. Totuși, chiar dacă s-ar descoperi zăcăminte importante, procesul de exploatare ar necesita timp considerabil pentru a deveni operațional.
Prețul la benzină și motorină a crescut din nou, miercuri, 18 martie 2026, în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța, motorina premium apropiindu-se de pragul de 10 lei per litru.
