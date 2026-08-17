„Creșterea medie anuală a productivității muncii a scăzut de la aproximativ 2% în anii 1980 și 1990 la doar 0,3% în ultimii șase ani”, explică cercetătorii IW în raportul lor. Această încetinire semnificativă a progresului economic este amplificată de schimbările demografice, citează Bild.

Criza forței de muncă: mai mulți pensionari decât angajați noi

Potrivit Institutului pentru Cercetarea Pieței Muncii și a Ocupării Forței de Muncă (IAB), anul 2026 marchează un moment critic pentru economia Germaniei: numărul persoanelor care ies din câmpul muncii din cauza pensionării îl va depăși pentru prima dată pe cel al tinerilor care intră pe piața muncii. Aceasta reprezintă o presiune suplimentară asupra economiei.

Conform analizei IW, citată și de Handelsblatt, păstrarea nivelului actual de bunăstare va necesita o creștere anuală a productivității de cel puțin 1,6%, de peste cinci ori mai mare decât nivelul actual.

Situația este agravată de datele recente furnizate de Oficiul Federal de Statistică, care arată că unul din zece tineri germani cu vârste între 20 și 24 de ani nu este angajat și nici nu urmează o formă de învățământ. Procentul a crescut de la 8,8% în 2022 la 10% în 2023. Mai mult, doar 6% dintre aceștia intenționează să înceapă studii sau formare profesională în viitorul apropiat.

Cinci soluții cheie pentru creșterea productivității

Pentru a stimula productivitatea, specialiștii IW propun cinci soluții cheie. Printre acestea se numără

  • digitalizarea,
  • utilizarea inteligenței artificiale,
  • promovarea inovațiilor,
  • reducerea birocrației
  • creșterea investițiilor

Aceste măsuri ar putea reprezenta o cale de redresare economică și de contracarare a efectelor negative ale schimbărilor demografice.

Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat recent un plan amplu de reforme economice, care include revizuiri fiscale, reducerea birocrației și ajustări în cheltuielile sociale.

Raportul mai subliniază că, fără intervenții rapide și eficiente, Germania riscă să se confrunte cu o scădere semnificativă a nivelului de trai și a poziției sale economice pe scena globală.

Germania se plânge de recesiune, dar firmele sale industriale obțin profituri record

Comenzile pentru producția industrială au crescut cu 3,1% în iunie față de luna precedentă, ajustate pentru efectele sezoniere și calendaristice, conform datelor raportate de Oficiul Federal de Statistică din Wiesbaden. Economiștii se așteptau la o creștere de doar jumătate de procent. Creșterea comenzilor industriale în iunie a fost a doua creștere consecutivă după o ușoară creștere în mai, potrivit Handelsblatt.

Deși percepția generală este una de criză, marii jucători industriali ai Germaniei demonstrează o capacitate surprinzătoare de adaptare și o creștere financiară robustă.

În ciuda costurilor ridicate la energie și a presiunilor globale, companiile de la bursă sfidează previziunile sumbre: gigantul DAX a raportat o creștere de 13,5% a profitului net în primul semestru, îndreptându-se spre un record istoric de 128 de miliarde de euro.

Mai mult, performanța nu se limitează la companiile multinaționale, ci se extinde adânc în eșalonul doi și trei al industriei germane. De la producători tradiționali de motoare precum Deutz, care își extind activitatea spre energie și apărare, până la firme de tehnologie energetică, construcții sau echipamente precum Hensoldt și Krones, comenzile și profiturile operaționale sunt în plină expansiune, potrivit Focus.de.

Această dinamică arată că adevăratul motor industrial al Germaniei s-a decuplat de la sentimentul de recesiune din economia internă prin restructurare, digitalizare și orientare strategică.

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