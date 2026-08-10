Germania oferă salarii de până la 7.000 de euro și 150.000 de locuri de muncă, inclusiv pentru români

Lipsă de personal în construcții

Germania, considerată locomotiva economică a Europei, se confruntă cu un deficit major de personal în anumite domenii, printre care și sectorul construcțiilor, unde, potrivit Institutului Economic German, lipsesc aproximativ 150.000 de angajați calificați.

Îmbătrânirea forței de muncă, lipsa înlocuirii generaționale și deficitul de personal tehnic se numără printre cauzele care au dus la această situație.

Imagine generată cu AI

Ce muncitori sunt căutați în Germania

Anul 2026 era privit cu optimism în sectorul construcțiilor din Germania, printre altele datorită reluării unor proiecte publice și private care fuseseră abandonate. De asemenea, îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor reprezenta un alt factor favorabil pentru sector. Cu toate acestea, una din trei companii din domeniul construcțiilor are în prezent posturi neocupate. Situația este influențată și de numărul mare de angajați care ies la pensie, ale căror locuri de muncă nu sunt ușor de ocupat.

Cei mai căutați sunt electricienii, instalatorii și specialiștii în sisteme de încălzire, zidarii, tâmplarii și ebeniștii, zugravii și specialiștii în finisaje, precum și tehnicienii specializați în montarea schelelor.

Ce salarii se oferă în construcții

În Germania, muncitorii necalificați sau ajutoarele în construcții primesc, de regulă, între 1.900 și 2.800 de euro brut pe lună. Pentru zidarii calificați, salariile se situează între 2.800 și 3.500 de euro brut lunar.

Asta înseamnă aproximativ 26 de euro pe oră, echivalentul unui venit anual cuprins între 38.000 și 54.000 de euro. Mai exact, un muncitor necalificat poate câștiga între 1.900 și 2.500 de euro brut pe lună, în timp ce un muncitor calificat poate ajunge la 2.600-3.400 de euro. Un electrician calificat, un instalator sau un specialist în sisteme de încălzire poate primi între 2.800 și 3.800 de euro brut lunar.

Pentru un șef de echipă pe șantier, salariul se situează între 3.800 și 5.000 de euro brut pe lună, în timp ce un șef de șantier poate ajunge la un venit cuprins între 4.500 și 7.000 de euro brut lunar

Salariul minim în Germania este de 13,90 euro pe oră, însă sectorul construcțiilor oferă, în general, venituri mai mari, după cum arată nivelurile salariale pentru diferitele categorii de angajați.

Ce documente sunt necesare pentru a putea munci în Germania

Ca cetățean UE, nu ai nevoie de permis de muncă în Germania, dar ai nevoie de câteva documente și înregistrări pentru a lucra legal și a primi salariul.

Documente de bază

Carte de identitate sau pașaport valabil

sau valabil Contract de muncă semnat (Arbeitsvertrag)

semnat (Arbeitsvertrag) Asigurare de sănătate în Germania (Krankenkasse) – obligatorie

După sosire: înregistrări obligatorii

Înregistrarea la primărie (Anmeldung)

Documente necesare de regulă: Pașaport/CI;Contract de închiriere și Wohnungsgeberbestätigung (adeverință de la proprietar/gazdă);Formularul de înregistrare (Anmeldung) completat Rezultat: Anmeldebestätigung (confirmarea înregistrării domiciliului) Număr fiscal (Steuer‑ID / Steuernummer) Steuer‑ID (identificatorul fiscal) se primește automat după înregistrare; este necesar pentru salariu și declarația de venit

În unele contexte vei întâlni și Steuernummer (număr fiscal local) pentru anumite proceduri Număr de asigurări sociale (Sozialversicherungsnummer) Se generează după ce începi primul job, prin sistemul de asigurări sociale; vei primi o confirmare cu acest număr

Date bancare

Cont bancar german cu IBAN pentru virarea salariului

Documente utile/cerute de angajator

CV (Lebenslauf) și, uneori, scrisoare de intenție (Anschreiben)

Diplome, certificate, atestate (traduse/legalizate dacă e cazul)

Pentru anumite meserii: permis de conducere, certificate profesionale (ex. Cod 95, atestate de sudură, stivuitor etc.)

Uneori cazier judiciar sau referințe de la foste locuri de muncă.

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