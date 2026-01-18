O fabrică de cârnați celebră din Germania se închide

Stagnarea economică prelungită, costurile ridicate și scăderea consumului lovesc inclusiv sectoare tradiționale, iar un simbol puternic al acestei crize este închiderea fabricilor de cârnați, un produs emblematic pentru cultura germană.

Un exemplu grăitor este Eberswalder Wurstwerke, o fabrică situată în Britz, în estul Germaniei.

În anii 80, pe vremea Republicii Democrate Germane, unitatea era cel mai mare producător de cârnați din Europa, cu aproximativ 3.000 de angajați și o infrastructură impresionantă, care includea coafor, clinică, bibliotecă și restaurant.

Astăzi, gloria de altădată a dispărut.

Săptămâna trecută, cei aproximativ 500 de angajați rămași au fost anunțați că fabrica va fi închisă până la sfârșitul lunii februarie.

„Am auzit despre asta cu o jumătate de oră înainte să apară la televizor”, spune un angajat în uniformă albă din magazinul de la porțile fabricii.

Un alt salariat acuză actualul proprietar, grupul vest-german Tönnies, că „a promis că va investi când ne-a cumpărat acum doar doi ani”.

Insolvențe în creștere și industrii sub presiune

Germania, a treia economie a lumii după PIB-ul nominal, stagnează de aproape trei ani. Închiderile de fabrici și insolvențele au ajuns la niveluri alarmante.

Datele preliminare ale biroului de statistică Destatis arată că insolvențele au crescut cu 15% în decembrie 2025 față de aceeași lună din anul precedent.

În total, peste 17.600 de companii au intrat în insolvență anul trecut, cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani, potrivit Institutului Leibniz pentru Cercetări Economice din Halle.

Printre sectoarele cele mai afectate se numără transporturile, ospitalitatea și construcțiile.

Totodată, numeroase branduri cunoscute au intrat în faliment, inclusiv Goertz (încălțăminte), Gerry Weber și Esprit (modă), Groschenmarkt (comerț cu amănuntul la preț redus), Karrie Bau (construcții) și Zoo Zajac (cel mai mare magazin de animale de companie din lume).

Pe 8 ianuarie, Zalando, un mare retailer online de modă german, a anunțat că va închide un centru logistic care are 2.700 de angajați în Erfurt, tot în estul Germaniei.

Și Porsche a înregistrat cea mai mare scădere a vânzărilor din ultimii 16 ani, din cauza prăbușirii cererii din China.

Iar supermarketurile din Germania iau măsuri drastice din cauză că „nu mai sunt bani”.

Un model economic sub presiune

Spre deosebire de crizele anterioare, care au afectat industrii specifice, actuala dificultate este generalizată.

Industria prelucrătoare, odinioară un pilon al economiei germane, este vulnerabilă în fața conflictelor globale, tarifelor comerciale și prețurilor ridicate la energie.

Modelul economic bazat pe export nu mai ține pasul cu noile realități.

Concluzia este una dură: până când economia Germaniei nu se va adapta, nici măcar industriile tradiționale nu vor fi ferite de colaps.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE