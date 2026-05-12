Reforma pensiilor și sănătății – subiectele fierbinți pe care Merz n-a reușit să le răcorească

Merz a declarat că reformele nu reprezintă reduceri sociale, ci sunt necesare pentru modernizarea țării. „Statul nu poate proteja cetățenii și întreprinderile de toate problemele”, a susținut el, subliniind că „creșterea economică este o condiție prealabilă pentru prosperitate”.

Criticile au escaladat atunci când a abordat reforma sistemului de sănătate, care urmează să fie dezbătută în Bundestag. Cancelarul a anunțat că pachetul va implica contribuții din partea tuturor: „furnizori de servicii medicale, persoane asigurate, angajatori și case de asigurări de sănătate”.

Reforma sănătății propusă de administrația condusă de Friedrich Merz în Germania ar face trecerea de la sistemul social tradițional către unul bazat pe digitalizare.

Reforma propune ca spitalele mici de provincie să fie transformate în centre de îngrijire de bază sau ambulatorii iar cazurile complexe să fie direcționate exclusiv către centre de excelență mari.

Partea cea mai controversată a reformei din sănătate propusă de Merz este schimbarea mecanismului de finanțare prin controlul costurilor, adică o limitare a creșterii contribuțiilor de sănătate plătite de angajatori. În plus, el optează pentru competiția între casele de asigurări.

În privința pensiilor, Merz insistă că reducerile bugetare sunt inevitabile, invocând „demografia și matematica”, drept motive. Potrivit Euronews, acest anunț a generat o furtună de indignare în rândul participanților, care au reacționat cu fluiere și huiduieli.

Sindicatele se opun de asemenea vehement oricărei creșteri a vârstei de pensionare, argumentând că aceasta reprezintă, de fapt, o tăiere masivă a pensiilor pentru cei care lucrează în domenii solicitante fizic și nu pot munci până la 70 de ani.

Merz propune și trecerea de la o limită zilnică strictă (de 8 sau 10 ore) de muncă pe zi, la 12 ore, dacă volumul de muncă o cere, cu condiția ca media săptămânală să rămână în limitele legale.

Însă sindicatele consideră că eliminarea barierei de 8 ore va duce la exploatare și epuizare (burnout), flexibilitatea va fi, în realitate, dictată de angajator, nu de nevoile angajatului.

De asemenea, sindicaliștii spun că protecția sănătății la locul de muncă este indisolubil legată de odihna zilnică obligatorie.

Guvernul lui Merz riscă să se destrame prematur

Momentul discursului a fost descris ca fiind „un test crucial” pentru cancelarul Merz, dar presa germană a criticat lipsa de empatie a liderului CDU: „Sună ca un clișeu binecunoscut: cel al reformatorului rece”.

Dincolo de huiduielile sindicatelor, Merz se confruntă cu critici și din partea opoziției, a partenerului său de coaliție SPD, dar și din interiorul propriului partid. Politicianul CDU, Christian von Stetten, a declarat recent că guvernul negru-roșu riscă să se destrame prematur.

Ziua de muncă de 8 ore nu este un cadou – este un drept

Președinta DGB, Yasmin Fahimi, a adoptat un ton ferm în fața delegaților, afirmând: „Întrebarea crucială nu este dacă ne putem permite un stat social, ci mai degrabă la ce beneficii au oamenii în urma dreptului legitim”. În privința pensiilor, Fahimi a avertizat că orice tentativă de creștere a vârstei de pensionare sau de reducere a securității sociale poate genera conflicte majore.

Europarlamentara Terry Reintke, din partea verzilor, a criticat ideea eliminării zilei de muncă de 8 ore, susținând pe rețelele sociale: „Ziua de muncă de 8 ore nu este un cadou sau un lux – este un drept. Angajații sunt ființe umane, nu materii prime”.

Cancelarul își menține poziția

În ciuda protestelor, Friedrich Merz și-a reafirmat viziunea pe rețelele sociale: „Cel mai mare atu al țării noastre constă în companii, angajați și sindicate. Dacă ne unim forțele, avem un viitor în care copiii noștri pot trăi în libertate, pace, prosperitate și dreptate socială”.

Conform euronews, economia Germaniei este deja sub presiune, în contextul tarifelor majorate la automobile, impuse de președintele american Donald Trump. În acest scenariu, reformele lui Merz sunt privite de unii ca un răspuns insuficient la provocările economice globale.

