Produsele care au fost retrase de la vânzare sunt uleiul și laptele de cocos iar decizia a fost luată după ce au fost aduse dovezi că acestea ar fi fost culese de maimuțe, relatează BBC și Hotnews.

Potrivit organizației PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), maimuțele sunt luate din sălbăticie de mici și învățate să culeagă nucile de cocos. Animalele ajung la performanța de a culege chiar și 1.000 de nuci pe zi, în condițiile în care un om nu trece de 80.

Reprezentanții grupului pentru apărarea drepturilor animalelor au transmis că macacul cu coadă de porc din Thailanda este tratat ca o ”mașinărie de cules nuci de cocos”.

Potrivit PETA, sunt opt ferme în Thailanda unde maimuțele sunt folosite la cules de nuci de cocos, marfă care pleacă la export în lume.

Lanțuri de supermarketuri precum Waitrose, Ocado, Co-op și Boots au promis că nu vor mai vinde anumite produse după protestul PETA.

Retailerul Morrisons a transmis că deja a eliminat de pe rafturi produse realizate din nuci de cocos culese de maimuțe.

Masculii pot culege până la 1.000 de nuci de cocos pe zi, spun reprezentanții PETA.

Organizația ar fi descoperit ”școli de maimuțe”, unde animalele sunt învățate să culeagă fructe, precum și să meargă pe bicicletă sau să joace baschet pentru a-i amuza pe turiști.

Sursa foto: Pixabay

