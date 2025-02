Descinderea Corpului de Control la „Goethe”

Un scandal de proporții a izbucnit la începutul anului 2024 la Colegiul German Goethe din Capitală, acolo unde Ministerul Educației a trimis Corpul de Control în urma unui plângeri a unei mame care a reclamat că profesoara de germană Cristina Laura Gherman predă ore în particular, contra cost, elevilor de la clasă.

În urma controlului declanșat de Corpul de Control al Ministerului Educației, cele trei directoare ale Colegiului Goethe au demisionat, iar profesorii au protestat în semn de solidaritate cu conducerea, reclamând atitudini „umilitoare” la care au fost supuși de Corpul de Control trimis de Ministerul Educației. Potrivit Edupedu, care a relatat pe larg situația la vremea respectivă, directoarele demisionare au revenit asupra deciziei.

Avertisment scris pentru profesoara reclamată

În iunie 2024, în urma controlului efectuat de Ministerul Educației la Colegiul German Goethe, profesoara Cristina Laura Gherman a fost sancționată disciplinar cu avertisment scris pentru că „s-a făcut vinovată de conduită neprofesională prin faptul că a pregătit cel puţin un elev de la clasa VII-a B la limba şi literatura germană, contra unei sume de bani, în condiţiile în care reclamanta a fost încadrată profesor de limba şi literatura germană maternă la clasa VII-a B”.

Apărarea cadrului didactic în instanță

Cristina Laura Gherman a dat în judecată Colegiul German Goethe, cerând anularea sancțiunii disciplinare pentru că nu au fost indicate data și încadrarea faptelor. În plus, profesoara a arătat că „decizia contestată a fost emisă cu depăşirea termenului de 6 luni prevăzut de art. 252 alin 1 teza 2-a din Codul Muncii”.

În proces, Cristina Laura Gherman a subliniat că este angajată ca profesor de germană la Colegiul Goethe din septembrie 2012, iar din anul 2021 şi până în luna martie 2024 a predat limba germană la clasa a VII-a B.

Profesoara susține că, în decembrie 2023, mama unui elev din clasa a VII-a B a depus două petiții împotriva ei și a altor cadre didactice, iar în urma verificărilor efectuate de Corpul de Control al Ministerului Educației a fost acuzată că, în baza unui contract încheiat între firma pe care o administrează și mama elevului, a dat meditații unui elev căruia îi predă și la clasă.

Profesoara a mai arătat că activitatea sa în cadrul firmei prin care dă meditații „se desfăşoară în timpul liber şi în afara programului de la şcoală”, iar întreaga situație creată „a avut un impact negativ asupra reputaţiei sale profesionale şi asupra relaţiei sale cu elevii şi colegii”.

Mama reclamantă „a simțit că achită o taxă obligatorie de protecţie”

Colegiul German Goethe, dat în judecată pentru anularea sancțiunii, a depus întâmpinare după termenul stabilit de instanță. Astfel, apărarea nu a fost luată în considerare. În proces a intervenit însă și mama de la care a pornit totul și care a reclamat-o pe profesoara Gherman.

Femeia a arătat că „sancţiunea disciplinară primită de reclamantă este mult prea blândă în raport cu actele şi faptele reclamantei care au transformat procesul educaţional într-un act comercial”.

Mama a mai reclamat că profesoara „a abuzat de poziţia de cadru didactic şi a încălcat prevederile art. 169 din Legea Educației prin prestarea de ore de pregătire la limba germană, contra cost, cu elevii de la clasă”.

„Geniali de nota 10, deveniți, brusc, elevi de nota 8”

Mama elevului de la „Goethe“ a mai susținut în proces că fiul său a frecventat meditațiile de la profesoara Gherman până în noiembrie 2023.

Ulterior, susține mama, profesoara „s-a răzbunat pe copiii săi fiindcă ea nu a marşat la insistențele reclamantei, care îşi dorea aprobarea unui proiect pe fonduri europene”.

Femeia care a reclamat-o pe profesoara de germană a mai susținut că „a simţit că achită o taxă obligatorie de protecţie a minorilor, plătind aceste meditaţii”, iar „după sistarea meditaţiilor, copiii săi, catalogaţi anterior de reclamantă ca fiind geniali, din elevi de nota 10 au devenit, brusc, elevi de nota 8”.

Motivele anulării sancțiunii disciplinare

Tribunalul București a admis cererea profesoarei Gherman și a anulat sancțiunea disciplinară pentru că școala a ieșit din termenul de șase luni în care putea să îi aplice cadrului didactic sancțiunea disciplinară.

„Tribunalul reţine că ultimul act material ce intră în compunerea abaterii disciplinare imputate reclamantei ar fi putut fi săvârşit cel târziu în luna octombrie 2023, de atunci începând să curgă termenul de 6 luni în care putea fi aplicată sancţiunea disciplinară. Cum decizia de sancţionare contestată a fost emisă la 21.06.2024, la aproximativ un an de la data încetării contractului în discuţie şi 8 luni de la data ultimului pretins act material, tribunalul apreciază fondată acţiunea formulată sub acest aspect şi va constata că pârâta era decăzută din dreptul de a mai aplica sancţiunea disciplinară”, a decis Tribunalul București, a cărui sentință a fost atacată cu apel, la Curtea de Apel București.

Judecătorul a mai arătat că decizia de sancționare disciplinară este nulă de drept pentru că „nu au fost indicate în concret prevederile din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat şi nici motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea (deşi în preambulul deciziei se face menţiune despre un raport al comisiei de cercetare disciplinară)”.

Pe fondul problemei, Tribunalul a arătat că școala „nu a depus la dosar nicio probă din care să rezulte că reclamanta personal ar fi pregătit în particular la limba germană un elev de la clasa la care era încadrată profesor în cadrul Colegiului German Goethe”.

Potrivit judecătorului, din discuțiile de pe WhatsApp prezentate de mama care a reclamat cazul „pare să rezulte că reclamanta personal ar fi făcut cursuri cu elevul (fără a rezulta că ar fi făcut cursuri şi cu alţi copii de la clasele la care predă), însă nu mai târziu de luna iunie 2023”.

Instanța a subliniat că faptul că profesoara are calitatea de administrator în cadrul firmei cu care mama elevului a încheiat un contract pentru meditații „nu este suficient, în sine” pentru a se constata că profesoara de germană „ar fi încălcat deontologia profesională, ulterior intrării în vigoare (la 3.09.2023) a Legii 198/2023, ale cărei dispoziţii sunt reţinute ca temei de drept al deciziei de sancţionare”.

Procesul de anulare a sancțiunii disciplinare continuă la Curtea de Apel București, unde sentința Tribunalului București a fost atacată cu apel.

„Este o realitate pe care o știm cu toții”

Verificările Corpului de Control de la Ministerul Educației la Colegiul German Goethe au fost relatat pe larg, în februarie 2024, de Școala9. Potrivit sursei citate, în noiembrie 2023, cu puțin timp înainte de a fi reclamată, profesoara Gherman a avut pe pagina personal de Facebook o postare în care susținea că meditații sunt „în FIECARE școală”.

„În FIECARE școală, există un număr mare de profesori care fac meditații nefiscalizate, cu copii de la clasă sau nu. Este o realitate pe care o știm cu toții”, spunea, potrivit publicației Școala9, profesoara care invoca presiuni ale unor părinți care „lucrează în ministere”.

„Se pune presiune pe noi să nu trecem în cataloage decât notele de 9 și 10 invocând tot soiul de motive. Acest gen de părinți preferă în loc să petreacă timp pentru educația copiilor, să vină la școală și să ceară audiențe pentru a reclama profesorii care își fac treaba și vin pentru a împroșca cu noroi”, a postat profesoara de germană, potrivit sursei citate.

Aceeași publicație mai arăta că profesoara susținea că totul i s-a tras de la faptul că a refuzat să intervină la colegi ca să nu treacă note sub 9 în catalog ale copiilor „unei persoane cu funcție”: „Din acel moment am fost ținta acestui părinte, care instigă, amenință, intimidează și șantajează PENTRU CĂ POATE, pentru că are o poziție în minister, lucru pe care îl repetă cu fiecare ocazie”.

