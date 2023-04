Inspectorul şcolar judeţean Florentina Luca-Moise a precizat că victima este o minoră în vârstă de 16 ani şi a fost eleva profesorului de religie în clasele a şaptea şi a opta la Şcoala „Spiru Haret”.

„Mama fetei a înregistrat o petiţie la Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ pe data de 21 martie. Am avut o discuţie cu ea şi mi-a prezentat capturi de ecran cu conversaţiile profesorului cu fiica sa. Am urmat calea legală şi în aceeaşi zi am constituit o comisie de urgenţă în cadrul căreia s-a luat decizia de a sesiza aceste abuzuri către poliţie. Astăzi s-a înregistrat la Şcoala Postliceală o ordonanţă de predare a datelor informatice având în vedere că a fost începută urmărirea penală”, a declarat inspectorul şcolar general Florentina Luca-Moise, citată de Agerpres.

Odată cu punerea sub control judiciar, procurorii i-au interzis profesorului de religie să mai profeseze la catedră. Potrivit sursei citate, ISJ Neamţ a găsit un cadru didactic care va suplini orele de religie de la Şcoala „Spiru Haret”, unde preda profesorul pus sub control judiciar.

Totodată, Consiliul de Administraţie al Şcolii Postliceale Sanitare de Stat va stabili cine va prelua funcţia de conducere a unităţii.

