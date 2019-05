Profesor filmat în timp ce pipăie o elevă | VIDEO

O filmare postată pe o rețea de socializare îl prezintă pe un profesor american în timp ce o atinge pe spate, în mod nepotrivit, pe una dintre elevele sale.

Cei care au realizat înregistrarea au fost chiar colegii de clasă ai tinerei.

În înregistrare se observă cum profesorul de istorie și antrenorul de baseball Travis Holland o mângâie pe spate pe elevam sa, iar încet-încet mâna îi coboară spre mijloc și spre posteriorul fetei.



Travis Holland este profesor la școala Eagerville din Illinois.

După difuzarea înregistrării, profesorul a fost suspendat de conducerea instituției.



Mai mulți părinții au afirmat după incident că fiicele lor au avut parte de același tratament din partea profesorului.

Pe de altă parte, mama tinerei care apare în înregistrare a explicat, pentru FOX 17, că profesorul nu făcea altceva decât să o consoleze pe fiica sa, care de curând a pierdut o rudă.

An Eagleville High School history teacher, Travis Holland has been suspended without pay after the district saw this video. The parent who sent us this says multiple students have complained about him touching them inappropriately. @FOXNashville pic.twitter.com/xrQ6nJKqOi

— Nicole Johnson Fox17 (@NicoleReporting) May 22, 2019