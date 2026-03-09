Când Jason H. a ieșit să îi confrunte, adolescenții au fugit și au urcat în mașinile lor, încercând să scape. Profesorul a decis să îi urmărească. Potrivit biroului șerifului din Hall County, unul dintre tineri, Jayden W., a urcat la volanul unei camionete unde se aflau și doi dintre colegii săi, relatează cotidianul german Bild.

În timp ce încerca să plece în grabă, Jayden nu a observat că profesorul său căzuse pe drum. Mașina l-a lovit pe Jason H., care a fost transportat de urgență la Northeast Georgia Medical Center. Din păcate, a murit a doua zi.

Elevii au oprit imediat vehiculul și au încercat să îi ofere primul ajutor profesorului lor, în timp ce au alertat serviciile de urgență. Cu toate acestea, tragedia nu a putut fi evitată. Potrivit Bild, toți cei cinci elevi au fost arestați la fața locului.

Aceștia riscă să fie acuzați de încălcarea proprietății private și aruncarea ilegală de deșeuri. În plus, șoferul Jayden W. ar putea fi acuzat de comportament imprudent în trafic și omor din culpă.

Comunitatea școlară este profund marcată de pierderea lui Jason H.

„Suntem profund îndurerați. Jason H. a fost un soț iubitor, un tată devotat, un profesor pasionat, mentor și antrenor, iubit și respectat deopotrivă de elevi și colegi”, a transmis conducerea școlii într-un comunicat

