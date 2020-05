Un trecator se adaposteste de ploaie, vineri 1 octombrie 2005, sub o umbrela decorata cu simbolul Uniunii Europene. Pe 13 aprilie 2005, Parlamentul European a dat unda verde aderarii Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana, in 2007, iar in data de 25 aprilie a aceluiasi an, in cadrul unei ceremonii oficiale, desfasurate la Abatia de Neumunster din Luxemburg, presedintele Romaniei, Traian Basescu, a semnat Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana impreuna cu primul ministru al Bulgariei, Simeon de Saxa Coburg, alaturi de reprezentantii celor 25 de state membre.