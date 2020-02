De Bobi Neacșu,

Programul „Şcoală după şcoală” de tip „after school” va începe în septembrie pentru elevii care provin din zone defavorizate și familii dezavantajate, precum și pentru cei care sunt expuși riscului de abandon școlar.

Fiecare elev va beneficia de o finanțare de 200 de lei pentru programe de tipul ”After-School”. Programul va avea o finanţare de 20 de milioane de euro din fonduri europene.

„Ne propunem să asigurăm toate condițiile pentru a reduce spre zero fenomenul părăsirii timpurii a școlii în zonele vizate de proiect. Dorim ca toți copiii să finalizeze învățământul obligatoriu și să aibă mai multe șanse în viață. Programul adaugă ani de școală, iar orice an în plus la educația unui copil înseamnă scăderea cu 8,2% a investițiilor în sănătate, scăderea cu 8% a șomajului și creșterea cu 9,8% a veniturilor la înaintarea în vârstă”, a declarat Raluca Turcan, conform stirileprotv.

Executivul va propune, după etapa de testare, un calendar de măsuri pentru generalizarea acestui program finanțat din bani de la bugetul de stat și fonduri europene.

Citeşte şi:

”Murim și noi, mor și pacienții!” O asistentă din spitalul unde un pacient a fost găsit decedat în curte nu mai vrea să tacă ”de frică” și scoate la iveală situația din secția de cardiologie

Omul de pe Vârful Omu! Povestea lui George Porancia, meteorologul care trăiește de 36 de ani la 2.500 de metri altitudine

Numărul bolnavilor de coronavirus a depășit 60.000. Într-o singură zi au murit 242 de oameni, dublu față de ziua precedentă

GSP.RO Ce facea Ilie Năstase in decembrie 1989. Poveste halucinantă de la Revoluție, Țiriac a înlemnit: „Tu ești zdravăn la cap?!”