Ce se întâmplă cu Programul Rabla 2026

Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a declarat la Digi24 că viitorul programului Rabla din 2026 depinde de bugetul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), buget care va fi stabilit după adoptarea legii bugetului național.

Negocierile cu Ministerul Finanțelor vor începe imediat ce legea bugetului va fi aprobată, iar o decizie privind fondurile ar putea fi luată în termen de două săptămâni de la acest moment.

Proiectele în derularea sunt prioritatea Administrației Fondurilor pentru Mediu

Diana Buzoianu a explicat că bugetul Administrației Fondurilor pentru Mediu va fi alocat în principal pentru proiectele mutate de pe Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) către AFM, acestea având prioritate absolută.

„Prioritare vor fi proiectele din PNRR care trebuie să fie continuate, care au fost mutate de pe PNRR pe AFM. Din punctul meu de vedere, eu doresc să lansez încă un program de apă-canal pentru România și mai sunt încă câteva proiecte de importanță vizibile la nivel național, printre care inclusiv Rabla, pentru care avem mai multe scenarii”, a afirmat Diana Buzoianu.

Bugetul de stat pentru anul în curs va fi esențial pentru soarta programului Rabla 2026

Ministrul mediului a subliniat că aprobarea bugetului național este vitală pentru deblocarea proiectelor aflate în așteptare.

„În momentul în care vom avea bugetul național vom putea să începem negocierile cu Ministerul Finanțelor cu privire la bugetul AFM-ului, care este o lege separată, dar care trebuie să fie adoptată după ce se adoptă legea bugetului național”, a explicat Diana Buzoianu.

Decizia privind programul Rabla va fi influențată de fondurile disponibile după alocarea bugetului către proiectele în derulare.

„Nu am cum să răspund până nu văd limita finală de la bugetul AFM, pentru că în momentul de față prioritatea zero este finalizarea proiectelor care au început, care au șantiere deschise, care au fost mutate de pe PNRR pe AFM și aici vorbim deja de peste un miliard și jumătate”, a declarat ministrul.

Când ar putea lua Ministerul Mediului o decizie privind Programul Rabla 2026

Buzoianu a estimat că o decizie privind lansarea programului Rabla ar putea fi luată rapid, în funcție de negocierile cu Ministerul Finanțelor.

„Eu sper să avem după două săptămâni de la aprobarea bugetului național o limită maximală discutată, negociată și aprobată cu Ministerul Finanțelor pentru AFM.

Deci în două săptămâni de la momentul în care avem bugetul național aprobat”, a concluzionat ministrul Buzoianu.

Programul Rabla este unul dintre cele mai așteptate inițiative de mediu, dar lansarea sa în 2026 depinde de fondurile disponibile și de prioritățile stabilite pentru proiectele deja începute.

În 2025, Guvernul a redus drastic valoarea tichetului pentru mașini electrice. Valoarea tichetului a fost de aproximativ 3.500 de euro, o sumă redusă drastic față de proiectul prevăzut inițial.